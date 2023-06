AT&T et Verizon lancent des précommandes pour le Pixel Fold de Google, mais les appareils ne seront pas expédiés avant le 18 juillet

Le Pixel Fold de Google approche de sa sortie, mais il peut y avoir un peu de retard. Après avoir été annoncé à Google I/O en mai, le premier pliable de Google vient de recevoir des mises à jour de version, cette fois d’AT&T et de Verizon.

Mardi, AT&T a annoncé qu’il commencerait ses propres précommandes pour le Pixel Fold et a présenté un accord qui offrait aux utilisateurs AT&T nouveaux et existants le Pixel Fold pour 25 $ par mois sans avoir à échanger un appareil. Pour bénéficier de cette remise, vous devrez souscrire à un forfait illimité et vous engager sur un plan de versement sur 36 mois.

Au total, le transporteur est prêt à couvrir 900 $, soit la moitié du prix de départ régulier de 1 799 $ du Pixel Fold pour le modèle 256 Go (hors taxes). Curieusement, l’achat direct du modèle 256 Go auprès de l’opérateur coûte 1 880 $, soit 81 $ de plus que la version déverrouillée que vous pourriez acheter directement auprès de Google.

Regarde ça: Pixel Fold Hands-On : un premier aperçu du premier pliable de Google 05:10

Verizon avait précédemment déclaré qu’il commencerait à accepter les précommandes pour le pliable le 20 juin et que l’appareil serait mis en vente le 27 juin. Verizon prend toujours des précommandes à partir de mardi, mais il indique maintenant que la « large disponibilité » ne sera pas jusqu’au 18 juillet.

Les offres de Verizon ne sont pas non plus aussi agressives que celles d’AT&T. Les commutateurs peuvent obtenir jusqu’à 1 100 $ de réduction sur le Pixel Fold tandis que les clients existants peuvent obtenir jusqu’à 900 $ de réduction. Les deux options nécessitent un échange d’appareils « sélectionnés » et vous devez être sur le dernier plan Unlimited Plus du transporteur.

L’attente plus longue que prévu pour le premier pliable de Google est un peu une surprise. Bien que Google n’ait pas annoncé de date de sortie exacte pour l’appareil lors de son lancement, les premières précommandes affichaient une date d’expédition le 27 juin. Estimations récentes d’expédition sur La boutique de Googlele pliable n’est pas expédié avant le début ou la mi-août, selon la couleur et l’option de stockage.

T-Mobile n’a pas encore publié sa date de précommande ou de vente, mais a annoncé qu’il proposerait l’appareil. Le transporteur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lorsqu’il a été contacté par CNET.