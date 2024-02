AT&T et d’autres fournisseurs de services cellulaires en panne, rapportent les clients

AT&T et d’autres fournisseurs de services cellulaires américains signalent des pannes

Les clients de nombreux fournisseurs de services cellulaires américains ont signalé des pannes tôt jeudi matin, selon le site Internet. Downdetector.com, qui suit ces rapports. AT&T en avait de loin le plus, avec des dizaines de milliers de clients disant à Downdetector qu’ils n’avaient aucun service.

Les clients de T Mobile, Verizon, UScellular et Consumer Cellular ont également signalé des problèmes, bien que beaucoup moins nombreux.

Les rapports de pannes d’AT&T semblent avoir commencé vers 4 heures du matin (heure de l’Est), a déclaré Downdetector, et ont semblé diminuer environ deux heures plus tard, puis ont repris et ont dépassé les 50 000 à 7 heures du matin (heure de l’Est).

Certaines municipalités éprouvaient des difficultés avec le service 911.

Le service d’incendie de San Francisco a déclaré dans un message sur X, l’ancien Twitter : “Nous sommes conscients d’un problème affectant les clients sans fil d’AT&T lorsqu’ils passent et reçoivent des appels téléphoniques (y compris au 911). Nous sommes activement engagés et surveillons ce problème. Le centre Francisco 911 est toujours opérationnel. Si vous êtes un client d’AT&T et que vous ne parvenez pas à joindre le 911, essayez d’appeler depuis une ligne fixe. Si ce n’est pas une option, essayez de joindre un ami ou un membre de votre famille qui est client. d’un autre opérateur et demandez-leur d’appeler le 911 en votre nom. N’appelez pas et n’envoyez pas de SMS au 911 pour simplement tester votre service téléphonique.

En Caroline du Nord, le service de police de Charlotte-Mecklenburg a déclaré sur X à 3 h 15 HNE qu’il était « au courant d’une panne à l’échelle nationale affectant les clients de téléphones portables d’AT&T ce matin. Les clients ont été brièvement incapables de contacter le 9-1-1. aucune perturbation dans la capacité de notre centre d’appels à recevoir des appels 9-1-1. Le service devrait revenir sous peu.

Et en Floride, le bureau du shérif du comté de Flagler a publié sur X à 6 h 43 HNE que « Les SMS au 911 des utilisateurs d’AT&T concernés sont maintenant en cours de réception. Si vous avez une urgence et que vous ne parvenez pas à composer un numéro, envoyez un message texte au 911. “.

Le système de transport en commun desservant Philadelphie et sa banlieue, SEPTA, a déclaré sur X : « En raison de pannes de communication d’AT&T, certains trains peuvent présenter un retard, mais tous les trains fonctionnent selon l’horaire prévu ou presque. »

On ne sait pas encore quelle est la source des problèmes d’AT&T.

CBS News a contacté tous les principaux opérateurs pour obtenir leurs commentaires.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.