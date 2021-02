NEW YORK: AT&T Inc a été poursuivi mardi pour au moins 1,35 milliard de dollars par une société de Seattle qui a accusé le géant des télécommunications d’avoir volé sa technologie brevetée de «jumelage», qui permet aux appareils intelligents tels que les montres et les tablettes de répondre aux appels passés à un seul numéro de téléphone .

Network Apps LLC a déclaré qu’AT & T avait abandonné les accords de développement et de licence conjoints pour sa technologie en 2014 après s’être rendu compte qu’il lui devait une «fortune» en redevances parce que le marché des appareils intelligents explosait, pour ensuite incorporer la technologie un an plus tard dans son propre produit, NumberSync.

Selon une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, NumberSync utilise «le même concept et la même architecture» avec seulement des «changements cosmétiques», et ses prétendus «inventeurs» étaient les mêmes membres du personnel d’AT & T qui avaient travaillé avec les plaignants.

Network Apps, autrefois connu sous le nom de Mya Number, a déclaré que AT&T, basée à Dallas, n’avait pas payé les redevances requises depuis octobre 2015.

Il réclame au moins 450 millions de dollars de dommages-intérêts, qu’il souhaite tripler pour refléter la prétendue «infraction délibérée et flagrante» d’AT & T, plus des redevances pour toute infraction future.

AT&T a déclaré que c’était la deuxième fois que Network Apps tentait une poursuite, ajoutant que la tentative précédente en 2017 avait été rejetée.

Les fondateurs de Network Apps, John Wantz et Kyle Schei, ont déclaré dans un communiqué conjoint que «la décision d’AT & T de voler notre technologie» les a obligés à réduire considérablement leurs opérations.

«Notre technologie est une solution éloquente à un problème critique à un moment critique de l’industrie», ont-ils ajouté.

Selon le site Web d’AT & T, NumberSync permet aux consommateurs de passer et de recevoir des appels sur des montres intelligentes, des tablettes, des ordinateurs et des appareils compatibles Alexa sans avoir à télécharger des applications ou à se livrer à des «acrobaties de transfert d’appel».

L’affaire est Network Apps LLC et al contre AT&T Inc et al, USDistrict Court, Southern District of New York, n ° 21-00718.