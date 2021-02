AT&T, endetté par son accord avec DirecTV, vend une partie de son activité de télévision à une société de capital-investissement.

AT&T vend une partie de son activité de télévision, qui comprend les marques DirecTV, AT&T TV et U-verse, à la société de capital-investissement TPG dans le cadre d’un accord dérivé alors qu’elle cherche à se débarrasser des actifs pour faire face à un endettement lourd et se concentrer sur ses les entreprises de téléphonie mobile et de streaming.

L’accord, qui donnera à TPG une participation minoritaire, valorise l’activité télévisuelle à 16,25 milliards de dollars, soit environ un tiers de les 48,5 milliards de dollars qu’AT & T a payés juste pour DirecTV en 2015.

AT&T a une dette de 157 milliards de dollars, en décembre, à la suite de méga-appels, y compris ses achats de DirecTV et de Time Warner, pour lesquels il a payé 85,4 milliards de dollars en 2018. L’industrie du divertissement a été perturbée par Netflix et un éventail de concurrents qui se battent pour les téléspectateurs. attention, compliquant les plans de DirecTV, qui a perdu plus de 3,2 millions d’abonnés en 2020, et pour HBO, joyau de la couronne des affaires de Time Warner.

Les investisseurs craignent qu’AT & T ne soit pas en mesure de devenir suffisamment rentable pour gérer l’endettement. La société a réalisé environ 53,8 milliards de dollars de bénéfices avant impôts l’an dernier, ce qui signifie qu’elle porte un peu plus de 3 dollars de dette totale pour chaque dollar de bénéfice avant impôts. Traditionnellement, AT&T préfère que ce ratio soit plus proche de 2,5 pour 1.