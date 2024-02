AT&T en panne : quels réseaux sont en panne et qu’est-ce que cela signifie lorsque les iPhones sont bloqués en mode SOS

Les clients d’AT&T, Verizon et T-Mobile font partie de ceux qui se sont réveillés ce matin avec une énorme panne de réseau aux États-Unis, laissant les iPhones bloqués en mode SOS.

Les utilisateurs de téléphones mobiles à travers les États-Unis se sont réveillés ce matin avec des perturbations suite à la fermeture de plusieurs grands opérateurs.

AT&T, Verizon, T-Mobile et d’autres fournisseurs de réseau ont tous été touchés par une panne de réseau qui a touché des personnes de la Californie à la Caroline du Sud. Les fournisseurs n’ont pas immédiatement expliqué la raison des pannes de réseau, ce qui a conduit beaucoup à craindre que cela ne fasse partie d’une cyberattaque plus large contre les États-Unis.









Selon Downdetector, AT&T, Cricket Wireless, Verizon, FirstNet d’AT&T, T-Mobile et de petits opérateurs tels que Boost Mobile et Straight Talk sont tous tombés en panne peu avant 5 heures du matin, heure de l’Est (EST). Il y a eu un pic de pannes signalées entre 4 h 00 et 5 h 00 HNE, les rapports de panne AT&T culminant à 31 931 vers 4 h 30.

Les utilisateurs ont signalé qu’AT&T est en panne dans tout le pays



Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leurs frustrations face à la situation et essayer d’en savoir plus sur ce qui se passait. Les utilisateurs d’iPhone ont signalé que leurs téléphones étaient bloqués en mode SOS à la suite de la panne. Les iPhones entrent en mode SOS lorsqu’ils perdent la connexion cellulaire, permettant aux utilisateurs de toujours passer des appels SOS ou des SMS aux services d’urgence sur les modèles à partir de l’iPhone 13.

Avec peu d’informations provenant des fournisseurs et toute une série de spéculations en ligne, nous avons détaillé ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur les pannes de réseau aux États-Unis.

Quels réseaux sont en panne ?

Selon Downdetector, certains des plus grands fournisseurs de réseaux mobiles aux États-Unis ont été touchés par la panne. Cela inclut AT&T, Verizon, Cricket Wireless et T-Mobile.

Les utilisateurs de Verizon ont également été touchés ( Getty Images)



Des réseaux plus petits tels que Consumer Cellular, Boost Mobile, US Cellular, Straight Talk et le réseau FirstNet d’AT&T pour les premiers intervenants.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Les problèmes les plus fréquemment signalés concernent l’envoi d’appels et de SMS. Certains utilisateurs ont signalé un problème d’accès aux données mobiles.

Alors que les téléphones de certaines personnes sont passés en mode SOS, avec leur connexion réseau coupée, d’autres signalent qu’ils reçoivent toujours des barres de service. Cependant, lorsqu’ils viennent passer un appel ou envoyer un SMS, ils ne parviennent pas à les transmettre.

Quel est l’impact de la panne de réseau sur le 911 ?

En raison de la panne généralisée du réseau, de nombreux services d’urgence aux États-Unis ont confirmé qu’ils avaient du mal à répondre aux appels. Plusieurs services de police ont averti que les gens pourraient ne pas être en mesure d’appeler ou d’envoyer des SMS au 911 lorsque les réseaux sont en panne.

Bureau du shérif du comté de Flagler à Floride a tweeté : “AT&T connaît une panne. Les abonnés ne peuvent pas appeler ou envoyer un SMS au 911.” D’autres États ont souligné que le problème entravait leur capacité à recevoir des appels.

AT&T n’est que l’un des nombreux fournisseurs qui ont chuté



FirstNet, créé avec AT&T, est un réseau largement utilisé par les premiers intervenants. Il a été créé pour aider à mettre en place et à exploiter le « premier réseau national haut débit sans fil à large bande pour les premiers intervenants ».

Pourquoi les réseaux sont-ils en panne ?

On ne sait pas exactement ce qui a causé la panne généralisée de ce matin. Cependant, beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leurs théories sur la raison de la panne.

Un utilisateur a écrit : « Service cellulaire AT&T en panne. Downdetector signale de nombreux services cellulaires présentant des problèmes. S’agit-il d’une cyberattaque massive contre l’infrastructure cellulaire ? Y a-t-il eu une éruption solaire ou un dysfonctionnement du satellite ? Le problème semble être national, voire international.

Le réseau de T-Mobile est également en panne aux États-Unis ( AFP via Getty Images)







Plus tard, un autre a tweeté : « Confirmation aux États-Unis d’une panne de réseau cellulaire à l’échelle nationale. Cela semble avoir affecté @ATT d’abord, puis des rapports ultérieurs provenant d’autres téléphones sur @TMobile @Verizon et plus encore. Je ne peux pas imaginer que ce soit de l’incompétence ou un simple panne de nœud. Je crains qu’il ne s’agisse d’une #cyberattaque.”

Quelques heures après la panne des réseaux, la #cyberattaque est devenue une tendance sur Twitter, de nombreux utilisateurs craignant que ce ne soit pas une coïncidence si de nombreux fournisseurs majeurs ont été fermés en même temps. D’autres se sont demandé si des dommages à un satellite ou une éruption solaire auraient pu être à l’origine du problème.

Qu’ont dit les opérateurs de téléphonie mobile ?

Jusqu’à présent, aucun des principaux fournisseurs, AT&T, Verizon ou T-Mobile, n’a commenté publiquement la panne. Il y a eu des rapports selon lesquels les réseaux auraient répondu aux utilisateurs de Twitter se plaignant de la panne, mais lorsque le Mirror a regardé, les sociétés n’avaient aucun tweet concernant l’incident et aucune réponse visible sur leurs pages Twitter.