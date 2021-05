AT&T, Discovery, ViacomCBS, MicroStrategy et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

AT&T (T), Discovery (DISCA) – AT&T et Discovery ont annoncé un accord pour combiner Discovery avec l’unité WarnerMedia d’AT & T. La combinaison serait détenue en copropriété par les actionnaires actuels des deux sociétés et créerait un nouveau challenger de vidéo en streaming plus puissant, comme Netflix (NFLX) et Walt Disney (DIS). AT&T a bondi de 4,9% en pré-commercialisation et les actions de Discovery ont bondi de 17%.

Marques d’hôtesse (TWNK) – Le fabricant de Twinkies et d’autres collations a déclaré un bénéfice trimestriel de 20 cents par action, un sou par action au-dessus des estimations. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street. L’hôtesse a déclaré qu’elle continuait de constater une consommation à domicile élevée de ses collations, ainsi qu’une augmentation des ventes «sur le pouce».

ViacomCBS (VIAC) – ViacomCBS a résolu un différend avec l’ancien PDG Les Moonves et conservera les 120 millions de dollars d’indemnité de départ qu’il avait retenus après la démission de Moonves au milieu d’accusations de harcèlement sexuel qu’il a nié. Les actions de Viacom ont progressé de 3,8% dans les échanges avant commercialisation.

At Home Group (HOME) – Le plus grand actionnaire d’At Home Group a déclaré qu’il s’opposerait à l’accord de vente du détaillant d’ameublement à la société de capital-investissement Hellman & Friedman pour 2,4 milliards de dollars. CAS Investment Partners, qui détient environ 17% d’At Home Group, a formulé ses objections dans une lettre adressée au conseil d’administration de la société et vue par le Wall Street Journal. Le TAS estime que l’offre «sous-évalue grossièrement» l’entreprise.

Marathon Petroleum (MPC) – Les hauts responsables de la Federal Trade Commission affirment que la vente par Marathon Petroleum de stations-service Speedway à la société mère de la chaîne 7-11 peut être illégale pour des raisons de concurrence. L’accord de 21 milliards de dollars a été conclu vendredi, mais les responsables disent qu’ils continueront d’enquêter. Par ailleurs, Marathon a annoncé une offre publique d’achat aux enchères modifiée pour un maximum de 4 milliards de dollars de ses actions ordinaires.

Tesla (TSLA) – Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que la société n’avait vendu aucun bitcoin après qu’une telle spéculation ait été alimentée par la décision de Tesla de cesser de prendre des bitcoins pour les achats d’automobiles. Tesla a chuté de 1,1% dans le commerce avant commercialisation.

MicroStrategy (MSTR) – MicroStrategy a chuté de 7% en action avant la commercialisation au milieu d’une baisse du prix du bitcoin au niveau le plus bas en plus de trois mois. La société d’analyse commerciale détient environ 5 milliards de dollars de bitcoins. La volatilité de la crypto-monnaie a également un impact sur les actions de Coinbase (COIN), le plus grand échange de crypto-monnaie américain, qui a chuté de 3,5%.

Texas Roadhouse (TXRH) – Les actions de la chaîne de restaurants ont augmenté de 1,4% dans le pré-marché après que la Deutsche Bank a amélioré le stock pour «acheter» de «conserver». La Deutsche Bank a déclaré que les tendances récentes suggéraient la possibilité que les hypothèses de revenus actuelles puissent être prudentes, et qu’elle souligne également le récent recul du cours de l’action.

Sanofi (SNY), GlaxoSmithKline (GSK) – Sanofi et Glaxo ont déclaré que leur vaccin expérimental Covid-19 avait montré de solides résultats dans une étude de stade précoce, avec une efficacité de 95% à 100%. Les compagnies pharmaceutiques prévoient de commencer un essai de phase 3 d’ici quelques semaines.

Blackstone (BX) – L’offre améliorée de 6,5 milliards de dollars de Blackstone sur Crown Resorts a été rejetée par l’opérateur de casino australien, qui a déclaré que l’offre sous-évaluait la société et n’était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Cummins (CMI) – Le fabricant de moteurs et d’autres solutions d’alimentation a vu son stock augmenter de 1,4% sur le pré-marché après que Bank of America Securities l’ait mis à niveau pour «acheter» à partir de «neutre», affirmant qu’il prévoyait une surperformance continue dans un marché optimiste pour la ferme location de machines et d’équipements.