AT&T demande à la FCC d’empêcher T-Mobile d’étendre son réseau avec les satellites SpaceX

AT&T tente de bloquer le projet de T-Mobile d’utiliser le réseau satellite Starlink de SpaceX pour étendre son service mobile.

La Federal Communications Commission a demandé des commentaires publics sur le plan SpaceX de T-Mobile le mois dernier. AT&T et ses filiales déposé une plainte Jeudi, demandant à l’agence d’arrêter le plan et affirmant qu’il pourrait « compromettre ou inhiber » ses services haut débit sans fil et mobiles.

AT&T dispose de droits de spectre adjacents à la gamme que SpaceX utiliserait pour ce plan, ce qui obligerait ce dernier à modifier sa licence pour son réseau de satellites en orbite afin de recevoir et de diffuser des signaux vers et depuis des appareils mobiles. SpaceX utiliserait le soi-disant PCS G-Block de bandes de signaux comprises entre 1,9 GHz et 2 GHz, selon Ars Technica, qui a rapporté l’histoire plus tôt vendredi.

SpaceX a demandé des dérogations pour utiliser cette gamme de signaux. AT&T affirme que sa proposition ne fait pas assez pour empêcher les interférences avec d’autres réseaux, déclarant dans son dossier que « les projections techniques de SpaceX sont terriblement insuffisantes en ce qui concerne le risque d’interférences nuisibles posées par leur projet ». [supplemental coverage from space] déploiements. »

Bien que SpaceX et T-Mobile n’aient pas rendu public un appel réussi depuis l’espace qui démontrerait l’absence d’interférence du plan, AT&T a noté qu’il avait déjà passé un appel de surface à travers l’espace avec son partenaire satellite AST SpaceMobile.

AT&T n’a pas annoncé quand ses propres consommateurs verront les avantages de son partenariat satellite avec AST, qui vise à augmenter le service 5G régulier. Il a l’avantage qu’AST connecte les appels par satellite depuis des années, tandis que le réseau de microsatellites de SpaceX devra être approuvé avant de pouvoir transporter des appels. Verizon avait également annoncé qu’il utiliserait les satellites Project Kuiper d’Amazon (dont aucun n’a encore été lancé en orbite) pour étendre son réseau mobile.

Pendant ce temps, le système SOS d’urgence d’Apple disponible uniquement sur la dernière série d’iPhone 14 a été le seul système satellite à cellule largement disponible utilisé jusqu’à présent. Le service Snapdragon Satellite de Qualcomm devrait être mis en service plus tard cette année pour les téléphones utilisant les dernières puces Snapdragon.

Ni AT&T ni T-Mobile n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.