AT&T définit Google Messages comme application SMS par défaut pour tous ses téléphones Android

Dans un Tweet publié par @Android aujourd’hui, Google et AT&T ont convenu de faire de Google Messages l’application de messagerie par défaut pour tous les téléphones Android vendus par l’opérateur. Alors que la plupart des appareils Android sont déjà préinstallés avec Google Messages, les téléphones Samsung ont continué à arriver avec l’application de messagerie intégrée de Samsung qui prenait en charge le RCS, mais ne prend pas en charge le cryptage de bout en bout récemment activé par Google pour les discussions en tête-à-tête.

.@Google + @ATT travaillent ensemble pour apporter une expérience de messagerie améliorée avec RCS pour les clients Android aux États-Unis Partagez des images en pleine résolution

Envoyez des vidéos de meilleure qualité

Discuter via Wi-Fi ou données

Participer à des discussions de groupe dynamiques Apprendre encore plus: https://t.co/4d5AL1xcpr pic.twitter.com/MUveep7aAa – Android (@Android) 30 juin 2021

Avec T-Mobile acceptant de faire de même il y a quelques mois, et maintenant AT&T s’engageant à passer complètement au RCS de Google Messages, Verizon est le seul grand opérateur américain qui reste à s’engager à faire de Google Messages l’application par défaut pour la messagerie sur son Téléphones Android. Pour l’instant, Verizon continue de pré-charger son application Messages+ par défaut

Cela renforce RCS dans un monde où les utilisateurs d’Android sont enfin en mesure d’avoir une expérience de messagerie plus proche du robuste iMessage d’Apple. Apple n’a pas indiqué si les iPhones prendraient un jour en charge la messagerie RCS. Si Apple devait prendre en charge RCS, cela menacerait l’écosystème étroitement lié qu’iMessage détient entre les utilisateurs d’Apple qui les empêche de vouloir partir. D’un autre côté, SMS est un protocole non sécurisé et obsolète qui peut compromettre l’accent mis par Apple sur la confidentialité.

