AT&T Byron Nelson: Scottie Scheffler détient une avance d’un coup à mi-parcours avec Tyrrell Hatton sept de retour | Nouvelles du golf

Faits saillants du deuxième tour de l’AT&T Byron Nelson alors que Scottie Scheffler a ouvert une avance d’un coup

Le numéro 2 mondial Scottie Scheffler mène l’AT&T Byron Nelson d’un coup à mi-parcours après des rondes successives de sept sous de 64 au Texas.

Scheffler a réussi huit oiselets lors de son deuxième tour vendredi avec son seul défaut sur son avant-dernier trou, le huitième par quatre.

Le joueur de 26 ans est en tête du peloton à 14 sous, avec son compatriote américain Ryan Palmer et le Canadien Mackenzie Hughes légèrement à la dérive à 13 sous et le Sud-Coréen Si Woo Kim (11 sous) et l’Américain Richy Werenski (10 sous) également à deux chiffres.

Tyrrell Hatton est l’Anglais le mieux classé à sept sous – une part de la 26e place – après un quatre sous 67 au deuxième tour qui comprenait quatre birdies et un aigle.

L’Irlandais Seamus Power est également à sept sous après un cinq sous 66 qui contenait sept birdies.

Le leader du jour au lendemain, Seung-Yul Noh, est tombé en 14e position sur huit sous après un trois sur 74 – un jour après avoir égalé le record du parcours avec un 11 sous 60.

Le Sud-Coréen a laissé tomber quatre coups dans une séquence de quatre trous avec deux bogeys et un double bogey.

Scheffler sera l’un des favoris pour le championnat PGA de la semaine prochaine à Oak Hill, en direct sur Sky Sports

Le leader Scheffler a déclaré: « Je veux gagner beaucoup de tournois. Celui-ci étant dans ma ville natale, ce serait certainement très amusant avec la foule derrière moi ce week-end. Mais ce n’est pas quelque chose qui occupe trop de mes pensées.

« Je ne veux pas mettre trop l’accent sur un seul tournoi. Je veux juste sortir et faire de mon mieux et voir où cela me met. »

Palmer, qui n’a pas remporté d’événement PGA Tour sans équipe depuis 2010, deviendrait éligible pour le championnat PGA de la semaine prochaine s’il triomphait au Byron Nelson, mais dit que faire ce majeur n’est pas son objectif.

Ryan Palmer (photo) et Mackenzie Hughes sont à un coup de Scheffler au Texas

Il a déclaré: « Je gagnerais ce tournoi et je resterais à la maison la semaine prochaine, pour être honnête avec vous. Cela signifie plus pour moi. Si je participe la semaine prochaine, super, mais gagner sur le Tour, c’est la chose la plus difficile à faire.

« Je n’aurais aucun problème à gagner et à rester à la maison et à célébrer. »

