AT&T Byron Nelson: Sam Burns tire 62 au plus bas en carrière pour gagner la mi-course à Dallas | Actualités du golf

1:50



Faits saillants de Sam Burns, le meilleur score des 10 moins de 62 ans en carrière, qui l’a propulsé à mi-chemin à l’AT & T Byron Nelson à Dallas.

Faits saillants de Sam Burns, le meilleur score des 10 moins de 62 ans en carrière, qui l’a propulsé à mi-chemin à l’AT & T Byron Nelson à Dallas.

Sam Burns a tiré la manche la plus basse de sa carrière sur le PGA Tour pour prendre la mi-course à l’AT & T Byron Nelson à Dallas.

Burns, qui a fait son entrée dans le top 50 mondial avec sa victoire au championnat Valspar plus tôt ce mois-ci, a réussi six des huit derniers trous pour obtenir un score de 10 sous 62 et a frappé l’avant avec 17 sous la normale après une autre journée de score bas au TPC. Craig Ranch.

Le co-leader de la nuit, Jordan Spieth, a eu du mal à surmonter une «mauvaise humeur» alors qu’un 70 lui en laissait six, mais Lee Westwood est revenu en forme avec un 64, ce qui le ramène à neuf sous – deux de mieux que Jon Rahm et Bryson DeChambeau – tandis que Brooks Koepka se rendra sur l’île de Kiawah plus tôt que prévu après avoir raté la coupe.

Burns est clairement toujours confiant après sa victoire décisive sur le PGA Tour à Tampa, et il s’est mis en position de choix pour remporter des victoires consécutives après sa frénésie de birdie sur les neuf entrants.

Burns a tiré un superbe 62 pour frapper l’avant sur 17 sous

Le joueur de 24 ans avait trois sous huit trous avant de faire cinq birdies au cours des six suivants, dont un au 14e quand il a skié son coup de départ et a à peine atteint le fairway, expiatant avec un coin à 17 pieds et un putt parfait.

Une finition birdie, birdie a couronné une superbe journée au bureau, ce qui, selon lui, n’était qu’une récompense pour tout son travail acharné à l’entraînement, auquel il a continué à se consacrer même après son impressionnante victoire de trois coups sur Keegan Bradley au championnat Valspar.

« La chose la plus importante pour moi est simplement de voir le travail acharné que nous y avons mis, de commencer à en voir les résultats », a-t-il déclaré. «Souvent, vous ne savez pas combien de temps vont durer les résultats. Le golf est un jeu inconstant!

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« C’est donc cool de voir des commentaires sur les progrès que nous avons réalisés à la maison et de les voir également dans le jeu du tournoi. Tout était bien là-bas, nous sommes entrés dans un bon rythme tout au long de la ronde.

« J’ai fait une course juste là sur les neuf derniers, et c’était donc agréable de pouvoir terminer avec deux birdies à la fin, une bonne façon de terminer la journée. Maintenant, j’essaie juste d’avoir un bon plan de match. ici pour demain et voyons ce qui se passe. «

Alex Noren est devenu le challenger le plus proche de Burns après que le Suédois ait cardé un huit-birdie 64, bien qu’il ait repoussé une grande chance de réduire le déficit à un seul coup quand il a raté un putt d’oiseau de six pieds sur son dernier green.

Jordan Spieth a eu un « court fusible » après un départ anticipé vendredi

Spieth avait dormi en tête qu’il partageait du jour au lendemain avec JJ Spaun après avoir tous deux tiré le jeudi 63, mais l’appel d’alarme de Spieth à 4h30 du matin ne l’avait pas mis dans le meilleur état d’esprit pour s’appuyer sur son ouverture stellaire et un épouvantail à son premier trou. – le 10 – a encore endommagé son humeur.

Il a riposté avec des birdies à 14 et 17 ans, mais il a dû attendre le neuvième pour en ajouter un autre car il a perdu beaucoup de terrain sur Burns avec la majorité du peloton de 70.

« Quand je me réveille à 4h30 du matin, je suis de mauvaise humeur, tout comme la plupart des gens le sont probablement, et je devais donner un coup de pied aujourd’hui », a déclaré Spieth. « Hier, même quand je ne jouais pas un bon trou, je riais en quelque sorte d’un échec ou quand je le coupais et riais. Aujourd’hui, j’avais un fusible plus court.

Tour de golf de la PGA en direct Vivre de

« Samedi sera un test amusant. Il n’y a aucune raison pour moi de ne pas faire confiance à tout ce que je fais. À ce stade, j’ai l’occasion de lutter ici, et si je peux me donner une chance dimanche, c’est la meilleure préparation pour ce tournoi et aussi pour la PGA la semaine prochaine. «

Westwood a répondu à la déception de son ouverture de 71 avec cinq birdies dans ses six premiers trous vendredi, posant la plate-forme pour un 64 qui lui a permis de monter 95 places au classement à neuf sous.

«Je n’ai tout simplement pas pu prendre d’élan hier», a déclaré le vétéran anglais, faisant son premier départ depuis le RBC Heritage. «Je ne sais pas si c’était avec trois semaines de congé, et c’est toujours un peu délicat quand vous sortez et que vous voyez neuf sous au tableau.

Les 64 de Lee Westwood lui ont valu 95 places dans le classement

« Vous ne devriez pas vraiment faire attention à cela, mais cela vous met un peu de pression. Je n’ai pas vraiment pris un très bon départ hier et je n’ai pas eu d’élan. Aujourd’hui, je suis parti à un bon départ, j’ai pris de l’élan, je l’ai frappé de près, et j’avais cinq sous après six trous. «

DeChambeau était évidemment furieux et court avec les médias alors qu’il réfléchissait à son 69 premier tour, mais il était de meilleure humeur lorsqu’il a réussi quatre birdies en cinq trous pour terminer en 31, et il en a ajouté un autre à 14 pour perdre sa concentration. à la fin de son deuxième tour, perdant des tirs aux 16e et 17e.

Le 68 du champion de l’US Open lui a valu sept sous aux côtés du n ° 3 mondial Rahm (69), mais les rounds de 70 et 71 de Koepka étaient trois tirs de trop pour faire la mi-course, qui est tombée à six sous la normale.

Les départs encourageants de Luke Donald, Padraig Harrington et Sergio Garcia ont également été annulés par de mauvais efforts vendredi, les 73 de Donald le faisant entrer dans le week-end avec rien à épargner, tandis que Harrington et Garcia ont tous deux travaillé jusqu’à trois ans et plus pour rejoindre Koepka sur un voyage tôt sur l’île de Kiawah pour le championnat PGA de la semaine prochaine.