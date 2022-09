AT&T accuse T-Mobile de publicité mensongère dans sa dernière campagne de rabais pour les seniors

T-Mobile a été agressif dans ses campagnes de marketing pendant de nombreuses années, depuis que John Legere est devenu PDG. À plusieurs reprises, T-Mobile a fait des déclarations audacieuses contre ses concurrents qui pourraient convaincre les clients de passer au magenta. Eh bien, AT&T a un problème avec la dernière campagne publicitaire de T-Mobile.

La semaine dernière, T-Mobile lancé une nouvelle campagne où il a affirmé que Verizon et AT&T n’offraient des remises aux seniors que dans un seul État : la Floride.

AT&T annonce avoir porté plainte contre T-Mobile, l’accusant de publicité mensongère. Le procès a été déposé auprès du district oriental du Texas et AT&T appelle à un procès devant jury demandant “une injonction préliminaire et permanente interdisant la publicité fausse et trompeuse en cours de T-Mobile”.

Dans le cadre de la campagne, T-Mobile a même lancé un site Web : BannedSeniors.com où T-Mobile aide les clients de Verizon et d’AT&T à obtenir une adresse virtuelle en Floride pour les qualifier pour des remises seniors avec leurs opérateurs non-T-Mobile et va même aussi loin. en faisant appel à un agent immobilier pour aider les clients à déménager en Floride.

La campagne de T-Mobile était censée présenter son plan Magenta 55+ tout en soulignant que les autres opérateurs auraient prétendument des remises senior extrêmement limitées pour ses clients.

AT&T déclare que “des descriptions et des représentations de faits fausses et trompeuses ont trompé et sont susceptibles de tromper les clients, entre autres, en achetant des services à T-Mobile au lieu d’AT&T, en transférant injustement et illégalement les revenus et les bénéfices d’AT&T et de T-Mobile .” La société a ajouté que les faussetés de la campagne de T-Mobile “ont porté atteinte à la bonne volonté et à la réputation d’AT&T et sont susceptibles d’avoir un impact sur les ventes d’AT&T”.