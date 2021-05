AT&T a engagé un allié du secrétaire au Commerce Raimondo pour faire pression sur la proposition d’infrastructure de Biden

Le géant des télécommunications AT&T a engagé un allié de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo pour faire pression sur le plan d’infrastructure du président Joe Biden.

Un rapport d’enregistrement de lobbying montre qu’AT&T a embauché Jon Duffy, le président de la société de marketing Duffy & Shanley, basée à Rhode Island, en avril. Le document, qui n’a pas encore été publié, ne dit pas s’il fera pression sur les législateurs du Congrès ou les responsables de l’administration.

Duffy était un coprésident de l’équipe de transition de Raimondo après sa première élection en 2014 au poste de gouverneur du Rhode Island. Les dossiers montrent que Duffy ne s’était jamais enregistré pour faire du lobbying jusqu’à son récent accord avec AT&T.

Le rapport de lobbying indique qu’AT&T a engagé Duffy pour se concentrer sur « les problèmes liés au haut débit et au plan américain pour l’emploi ».

La proposition d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars de Biden comprend un investissement de 100 milliards de dollars dans l’extension de l’accès à large bande. La contre-offre la plus récente des républicains du Sénat comprenait 65 milliards de dollars pour le haut débit.

Le lobbying des infrastructures intervient à une période charnière pour AT&T. La société a annoncé ce mois-ci un accord de 43 milliards de dollars pour fusionner sa division WarnerMedia avec Discovery.

AT&T a dépensé jusqu’à présent en 2021 un peu plus de 2,6 millions de dollars en dépenses de lobbying, selon le Center for Responsive Politics, non partisan. Les lobbyistes d’AT&T se sont engagés avec le département du commerce, le bureau exécutif du président et le bureau du vice-président, entre autres agences.

En réponse aux questions sur l’embauche de Duffy, AT&T a déclaré vendredi à CNBC qu’il prévoyait de concentrer ses efforts de lobbying en partie sur la recherche d’une « connectivité à large bande accessible, abordable et durable ».

« Pendant la pandémie, les réseaux américains ont bien mieux fonctionné que les autres pays », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. « Les réseaux à large bande du pays ont relevé le défi grâce à des politiques qui ont encouragé les investissements du secteur privé dans de multiples technologies et réseaux. Les Américains paient moins et obtiennent plus. »

La société de relations publiques de Duffy répertorie déjà AT&T en tant que client sur son site Web. Les autres entreprises clientes répertoriées comprennent Intel, Dukin’ Donuts, Hallmark et Staples. Duffy n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

AT&T a annoncé en avril un Engagement de 2 milliards de dollars contribuer à rendre le haut débit plus abordable.

Raimondo elle-même a été un ardent défenseur des investissements dans l’expansion de l’accès à large bande.

« Nous avons besoin d’investissements transformationnels dans le haut débit pour garantir que tous les Américains aient enfin accès à un service Internet haut débit abordable, fiable. Pendant la pandémie, nous avons vu que le service haut débit n’est pas un luxe, mais une nécessité pour l’emploi, l’éducation , et les soins de santé », Raimondo mentionné un bronzage avril audition devant la commission sénatoriale des crédits.

L’Administration nationale des télécommunications et de l’information du ministère du Commerce a annoncé plus tôt ce mois-ci, un programme de subventions de 288 millions de dollars pour une infrastructure à large bande à grande échelle.