AT&T a combattu le DOJ pour Time Warner, pour se séparer trois ans plus tard

Il y a à peine trois ans, AT&T a finalement conclu son accord de 85 milliards de dollars pour acheter Time Warner, mettant fin à une longue bataille avec le ministère de la Justice sous le président Donald Trump, qui cherchait à bloquer l’accord. Maintenant, il retire ses actifs multimédias de l’accord pour se combiner avec Discovery pour créer un géant du contenu. Si l’accord est approuvé par les régulateurs, AT&T recevra 43 milliards de dollars en espèces, en dette et en rétention de certaines dettes par WarnerMedia, tout en annulant efficacement sa fusion antérieure. Les entreprises ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que l’accord soit conclu au milieu de 2022. L’accord marque un changement radical de direction pour AT&T après avoir passé un an à se battre pour acheter Time Warner afin de créer un empire verticalement intégré de contenu et de distribution. La société qui s’est battue si durement pour des marques telles que CNN, HBO et Warner Bros.il y a quelques années à peine est maintenant prête à les laisser partir. Ce changement met en évidence la rapidité avec laquelle le paysage médiatique a changé, alors que les gens abandonnent la télévision payante pour se tourner vers les services de streaming vidéo en nombre record. La concurrence pour ces abonnés est féroce, soulignée par le lancement de la plate-forme à croissance rapide de Disney et la croissance continue de Netflix. Pendant ce temps, AT&T fait face à une nouvelle concurrence dans son cœur de métier, alors que T-Mobile et Sprint ont fusionné en 2020 pour former un concurrent plus redoutable aux côtés de Verizon, et les trois sociétés s’efforcent de déployer un service 5G plus rapide aux abonnés. Le PDG d’AT & T, John Stankey, a fait allusion au changement d’environnement dans une interview sur « Squawk on the Street » de CNBC lundi. « Les choses ont un peu changé depuis que nous avons fait la transaction », a déclaré Stankey, qui dirigeait le groupe AT&T Entertainment au moment de la fusion et a ensuite été nommé PDG de WarnerMedia avant d’assumer ses fonctions actuelles. « Malgré le fait que nous le faisons relativement rapidement, les actionnaires ont encore assez bien fait avec cette décision. » Voici un aperçu du long chemin parcouru par AT&T pour acquérir Time Warner (renommé depuis WarnerMedia):

AT&T dit que Time Warner est « un match parfait »

En octobre 2016, AT&T annoncé ses plans pour acheter Time Warner. Randall Stephenson, alors PDG d’AT & T, a qualifié la paire de « match parfait » dans une déclaration accompagnant le communiqué. AT&T a vanté les «forces complémentaires» des deux entreprises, qui, selon elle, lui permettraient de fournir aux clients un contenu premium de Time Warner à chaque écran via son réseau. «Un grand problème pour les clients est de payer pour le contenu une fois, mais de ne pas pouvoir y accéder sur n’importe quel appareil, n’importe où. Notre objectif est de résoudre ce problème», a déclaré Stephenson dans un communiqué à l’époque. «Nous avons l’intention d’offrir aux clients un choix, une qualité, une valeur et des expériences inégalés qui définiront l’avenir des médias et des communications.» AT&T a positionné l’accord comme une victoire pour les clients, affirmant que cela leur donnerait de nouveaux choix et offrirait un contenu et une publicité plus pertinents en raison de ses connaissances sur son réseau. Mais Trump et son ministère de la Justice ne l’ont pas vu de la même manière.

Trump s’oppose à l’accord

En tant que candidat, Trump frappé l’accord AT & T-Time Warner peu de temps après son annonce, affirmant que son administration n’approuverait pas l’accord « parce que c’est trop de concentration du pouvoir entre les mains d’un trop petit nombre ». Une fois élu, Trump a tenu cette promesse. Mais certains experts avaient spéculé Après l’élection selon laquelle une administration républicaine serait toujours positive pour les perspectives de l’accord, le ministère de la Justice de Trump a par la suite réfuté cette pensée en intentant une action en justice pour bloquer la fusion en novembre 2017. De nombreux démocrates et experts antitrust craignaient que l’opposition de Trump à l’accord n’ait influencé le procès du DOJ. Atout n’a pas caché son dégoût pour CNN appartenant à Time Warner, qu’il a souvent positionné comme son repoussoir en claquant ce qu’il a appelé les «fausses nouvelles». Le principal responsable antitrust du DOJ à l’époque, Makan Delrahim, a nié à plusieurs reprises que Trump ait exercé une quelconque influence sur la décision de chercher à bloquer la fusion. Il a déclaré à CNBC pas plus tard qu’en janvier qu’il «n’avait jamais» parlé avec Trump ou entendu des responsables de la Maison Blanche au sujet de l’affaire au cours de l’enquête ou du procès.

Un combat avec le DOJ

Lorsque le DOJ a intenté une action en justice pour bloquer la fusion AT & T-Time Warner en 2017, il a affirmé que le regroupement était illégal et nuirait en fin de compte aux consommateurs en augmentant les prix. Stephenson a déclaré lors d’une conférence téléphonique à l’époque que la poursuite n’aurait «rien d’autre qu’un effet de gel sur le commerce». Le procès est intervenu peu de temps après que Delrahim eut été approuvé par le Sénat pour diriger la division antitrust du DOJ. Mais un an avant d’engager le procès pour bloquer l’affaire, Delrahim avait déclaré à un média canadien qu’il ne voyait pas cette combinaison «comme un problème majeur de droit de la concurrence». Il a reconnu à l’époque qu’il pouvait y avoir des préoccupations au sujet d’un distributeur possédant du contenu et de son impact sur d’autres distributeurs. En juin 2018, le juge du tribunal de district américain Richard Leon a statué que l’accord était légal et n’imposait aucune restriction à la clôture de la fusion. Leon a écrit que le gouvernement ne s’était pas acquitté de son fardeau de prouver que l’accord réduirait considérablement la concurrence. Le DOJ a abandonné le procès après avoir perdu en appel en février 2019. Delrahim, pour sa part, a déclaré à CNBC plus tôt cette année qu’il pensait toujours qu’un autre juge aurait pu lui donner une victoire. « Parfois, des juges différents pouvaient arriver à des conclusions différentes sur le même ensemble exact de faits. Je suis donc convaincu que nous aurions pu avoir un résultat différent si nous avions eu un juge différent dans cette affaire », a-t-il déclaré.

