ATP Tour : Novak Djokovic bat Marin Cilic pour sceller son premier titre depuis Wimbledon | Actualité Tennis

Novak Djokovic a remporté son premier titre depuis Wimbledon, après une démonstration dominante face à Marin Cilic en finale de l’Open de Tel Aviv.

La tête de série a pris d’assaut Cilic en deux sets, 6-3 6-4, et n’a pas fait face à un point de rupture dans le premier set de sa première finale depuis juillet.

Djokovic n’a disputé qu’un seul autre événement depuis sa 21e victoire en Grand Chelem – la défaite de la Laver Cup la semaine dernière contre Team World à Londres – après avoir été exclu de l’US Open en août et septembre en raison de son statut de vaccin contre le coronavirus.

À Séoul, le Japonais Yoshihito Nishioka a remporté son deuxième titre ATP après avoir battu Denis Shapovalov en deux sets.

Le joueur de 26 ans a récupéré de 3-1 dans le deuxième set pour battre le Canadien dans un tie-break.

Huesler remporte son premier titre au niveau de la tournée en Bulgarie

Marc-Andrea Huesler a remporté dimanche son premier titre au niveau de la tournée à l’Open de Sofia, battant le Dane Holger Rune en deux sets.

Le Suisse participait à sa première finale ATP et il a déjoué Rune pour sceller la plus grande victoire de sa carrière en une heure et 42 minutes.

“J’ai joué un très bon match, c’est sûr”, a déclaré Huesler lors de son entretien sur le terrain. “Je suis complètement déconcerté. Je suis à court de mots. C’était un super match. J’ai juste essayé de rester concentré, de rester calme et je suis vraiment heureux d’avoir pu le faire.”

En route vers la finale de dimanche, Huesler a battu Geoffrey Blancaneaux, Kamil Majchrzak et Lorenzo Musetti, tout en remportant sa première victoire dans le top 20 de la saison contre Pablo Carreno Busta.

“Toute cette semaine a été un conte de fées pour moi”, a ajouté Huesler lors de la cérémonie de remise des trophées. “J’aurais été heureux de passer quelques tours et je tiens le trophée ici.”

Huesler est le premier joueur suisse à remporter un titre sur le circuit ATP depuis la victoire de Roger Federer à Bâle en 2019.

Il est également le huitième champion à avoir économisé des balles de match en route vers une victoire au titre lors d’un événement de niveau tour cette saison, après avoir sauvé deux balles de match contre Majchrzak en quart de finale.