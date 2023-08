ATP Cincinnati Masters : Novak Djokovic se mobilise pour battre Carlos Alcaraz

Novak Djokovic a surmonté une balle de match et une chaleur étouffante pour battre le numéro un mondial Carlos Alcaraz 5-7 7-6 (7) 7-6 (4) et remporter l’Open de Cincinnati dans un thriller palpitant dimanche.

Le champion du Grand Chelem à 23 reprises a eu besoin de trois heures et 49 minutes pour se venger de sa défaite face à l’Espagnol lors de la finale de Wimbledon le mois dernier.

Djokovic s’est effondré sur le dos avant de déchirer sa chemise après avoir triomphé dans le concours de près de quatre heures pour remporter son troisième titre à Cincinnati.

« C’est fou, je ne sais pas ce que je peux dire », a déclaré Djokovic, 23 fois champion du Grand Chelem.

« C’est difficile à décrire. C’était le match le plus difficile auquel j’ai joué de ma vie.

«Du début à la fin, nous avons tous les deux traversé des hauts, des bas, des points incroyables, des mauvais matchs, des coups de chaleur, des retours.

« Dans l’ensemble, ce fut le match le plus difficile et le plus excitant auquel j’ai jamais participé.

« Ce sont des matchs comme ceux-là pour lesquels je continue de travailler. »

Le Serbe avait l’air entravé par l’humidité intense à la fin du premier set, bougeant à peine quand Alcaraz a frappé un revers gagnant pour s’emparer du premier set.

Alcaraz, qui avait l’air frais malgré plus de 10 heures sur le terrain cette semaine, a pris une avance de 4-2 secondes et il semblait qu’il pourrait se diriger vers la ligne d’arrivée.

Mais Alcaraz produirait un jeu de service terrible tout en menant 4-3 qui comprenait quatre fautes directes pour donner vie au numéro deux mondial.

Dans le bris d’égalité du deuxième set, Djokovic a sauvé un point de championnat et a ensuite forcé un set décisif après avoir remporté un rallye de 25 coups.

Pendant la pause avant le troisième set, un Alcaraz frustré s’est cogné la main contre le récipient en plastique à côté de sa chaise, nécessitant un arrêt médical pour scotcher son doigt.

Dans le match décisif, Djokovic a breaké sur sa cinquième occasion du match pour une avance de 4-3.

Le drame se poursuivrait alors que Djokovic gaspillerait deux balles de match en revenant tout en menant 5-3.

Alcaraz sauverait deux balles de match supplémentaires et casserait le service lorsque Djokovic a raté un dépassement pour 5-5.

Les joueurs sont finalement arrivés à un autre bris d’égalité, que Djokovic a remporté lorsque le retour du coup droit du joueur de 20 ans s’est élargi.

La victoire était le 95e titre en carrière de Djokovic et la 39e couronne du Masters 1000.

Un Djokovic fatigué est tombé sur le terrain de soulagement, puis a rebondi et a déchiré le devant de sa chemise au milieu en laissant échapper un rugissement de triomphe ou d’agonie – ou peut-être un peu des deux.

« Je n’ai jamais douté que je pouvais livrer le match au moment le plus important », a-t-il déclaré, ajoutant que la rivalité avec Alcaraz « va de mieux en mieux ».

« Carlos est un joueur incroyable, j’ai beaucoup de respect pour lui », a déclaré Djokovic. « Il est tellement posé à un si jeune âge. »

Alcaraz en a fait assez à Cincinnati pour s’assurer qu’il restera numéro un mondial cette semaine et sera la tête de série pour la défense de son titre à l’US Open qui débutera le 28 août.

Djokovic, qui a refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, disputait son premier tournoi américain en deux ans, un retour aux États-Unis qui le conduira désormais à Flushing Meadows, où il est triple champion.

(Avec les contributions des agences)