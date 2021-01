Atout. Twitter. QAnon. Qui est à blâmer?

Farhad Manjoo, chroniqueur d’opinion pour le New York Times et ancien journaliste de technologie, m’a expliqué comment attribuer le blâme aux forces interdépendantes qui ont conduit à ce moment sombre en Amérique et si nous pouvons nous en remettre.

Bien sûr, ce chaos était stupéfiant, mais ce n’était pas surprenant. Cela s’est produit après des mois où M. Trump et d’autres politiciens ont encouragé le faux récit d’une élection truquée, les gens mijotant dans les théories du complot de fraude électorale sur les médias sociaux et les médias pro-Trump l’engageant. (Jeudi, Facebook a franchi le pas inhabituel de verrouiller le compte de M. Trump pendant au moins les deux prochaines semaines . Twitter a mis mercredi un blocage de 12 heures sur le compte du président.)

Mais si vous en retirez le président Trump, il y a encore toutes les autres forces laides en Amérique qui nous ont rendus plus divisés et insulaires.

Les croyants aux théories du complot assemblent une base – des morceaux de fausses preuves et des théories d’irrégularités de vote, puis le président absorbe ces fausses idées et leur ajoute de la légitimité, ce qui à son tour donne de l’oxygène aux théories du complot . Nous voyons à quel point cela peut être dangereux quand quelqu’un d’aussi puissant que le président joue dans un mouvement croissant qui s’est séparé de la réalité objective.

Les solutions proposées que j’ai entendues comprennent plus d’éducation sur la pensée critique, un plus grand accent sur la science et l’empirisme dans les écoles et peut-être revenir à seulement trois réseaux de télévision. Mais les problèmes sont si compliqués et superposés que je suis pessimiste quant à leur résolution.

L’écrivain technologique Casey Newton a dit qu’une des causes sous-jacentes de la méfiance dans les élections et de la diffusion de fausses informations sur le coronavirus est le manque d’accord des Américains sur un ensemble de faits communs.

Une question que je n’arrête pas de poser est la suivante: serions-nous mieux informés et aurions-nous davantage un sens partagé de la réalité si Internet n’existait pas?

Si vous m’aviez posé la question il y a à peine deux ans, j’aurais dit que nous sommes bien mieux avec Internet. Nous avons davantage accès aux moyens de nous améliorer et à plus d’informations pour comprendre et changer le monde qui nous entoure. Mais maintenant, je me penche sur l’idée que nous serions mieux si Internet n’existait pas.

Je suis surpris. Vous êtes généralement un optimiste technologique.

Il y a des parties formidables d’Internet que je ne voudrais pas abandonner. J’en sais plus sur la musique parce que je peux obtenir tout ce qui a déjà été enregistré sur Spotify, et je me sens plus intelligent pour suivre des cours de l’Université de Stanford sur YouTube. Il existe des mouvements sociaux importants comme Me Too et Black Lives Matter qui pourraient ne pas exister ou se développer plus lentement sans réseaux en ligne.

Mais nous avons maintenant aussi le possible affaiblissement de la démocratie dans ce pays, la surveillance de masse des gens en Chine et le sentiment que le monde est devenu plus chaotique et imprévisible à cause de la technologie.

Dans quelle mesure est-ce la faute de Facebook, Twitter ou YouTube? Ces sites donnent des chiffres puissants comme le président Trump un mégaphone pour répandre des mensonges incontrôlés, et ils sont en partie là où groupes organisés autour des allégations de fraude électorale.

Beaucoup de ces forces – le président, les médias pro-Trump, les médias sociaux, les institutions inefficaces et la méfiance des gens – se renforcent les unes sur les autres. Peut-être que Fox News a eu une influence corrosive, mais cela a été aggravé parce que les clips d’information deviennent viraux sur YouTube et pourraient être recommandés à plus de gens, ce qui amplifie la force négative. Il existe de nombreux exemples comme celui-là.

Lorsque Facebook a créé le fil d’actualité, la société ne prévoyait pas que cela conduirait à des chambres d’écho pour que les gens se propagent et trouvent une validation dans de fausses allégations d’élections volées. Facebook pensait que les gens connectés étaient évidemment une bonne chose. Les gens ont reproché à Facebook de ne pas avoir beaucoup réfléchi à ces problèmes ou d’être trop myope, et c’est vrai. Mais ces forces interagissent toutes les unes avec les autres de manière à ce qu’il soit difficile de prédire comment elles vont affecter le monde.