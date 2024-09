Atossa Therapeutics annonce son soutien à la règle finale de

SEATTLE, 10 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Atossa Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ATOS) (« Atossa » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui son soutien à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la publication d’une règle définitive visant à mettre à jour les réglementations sur la mammographie émises en vertu de la loi sur les normes de qualité de la mammographie de 1992 (MQSA), qui entre en vigueur aujourd’hui. Parmi les mises à jour, la règle finale exige que les centres de mammographie fournissent aux patientes une évaluation de la densité mammaire dans des conditions conviviales pour les patientes. Atossa est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des médicaments innovants dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants en oncologie, en particulier le cancer du sein.

La mise en œuvre de la réglementation finale de la FDA marque une avancée significative dans les efforts continus visant à améliorer la détection du cancer du sein et les résultats pour les patientes. La densité mammaire est un facteur de risque indépendant connu pour le développement du cancer du sein et peut occulter la détection de tumeurs lors d’une mammographie. Cette réglementation devrait améliorer considérablement la détection précoce du cancer du sein en garantissant que les femmes ayant un tissu mammaire dense soient informées, leur permettant d’avoir des discussions éclairées avec leurs prestataires de soins de santé sur les options de dépistage supplémentaires telles que l’échographie ou l’IRM, qui peuvent détecter des cancers que les mammographies pourraient manquer.

« La mise en œuvre de la règle de notification de la densité mammaire est louable et ouvre la voie à une meilleure détection et à un meilleur diagnostic », a déclaré Steven Quay, MD, Ph.D., président-directeur général d’Atossa. « Les nouvelles exigences posent les bases pour guider les patients et les médecins dans la gestion du tissu mammaire dense, en particulier en ce qui concerne les cancers du sein positifs aux récepteurs d’œstrogènes (ER+), où la densité joue un rôle essentiel dans l’évaluation des risques. »

Atossa reconnaît l’importance de cette règle car elle s’aligne sur la mission de la société visant à faire progresser la détection précoce et la prévention du cancer du sein. Atossa évalue actuellement son principal actif, le (Z)-endoxifène, dans le cadre de plusieurs essais cliniques de phase 2, notamment l’étude Karisma-Endoxifen, qui étudie le potentiel du (Z)-endoxifène à réduire la densité mammaire mammographique chez les femmes préménopausées présentant une densité mesurable. Les données de l’essai sont attendues avant la fin de l’année 2024. Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé pour réduire la densité mammaire.

Atossa est également fière de soutenir l’étude SMART (Stockholm MAmmography Risk stratified Trial), une étude de phase 2 récemment annoncée, conçue pour valider un modèle innovant d’évaluation du risque de cancer du sein basé sur l’intelligence artificielle. L’étude testera un modèle de dépistage individualisé basé sur l’imagerie, conçu pour identifier les femmes présentant le risque le plus élevé de développer un cancer du sein au cours des deux prochaines années. Si le modèle est validé pour une utilisation thérapeutique, il pourrait servir de base à un futur essai de phase 3 étudiant le (Z)-endoxifène dans le cadre de la prévention du cancer du sein.

À propos de (Z)-Endoxifène

Le (Z)-endoxifène est le modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes (SERM) le plus puissant pour l’inhibition des récepteurs aux œstrogènes et provoque également la dégradation des récepteurs aux œstrogènes. Il s’est également avéré efficace chez les patients présentant une résistance tumorale à d’autres traitements hormonaux. En plus de ses puissants effets anti-œstrogènes, il a été démontré que le (Z)-endoxifène cible la PKCβ1, une protéine oncogène connue, à des concentrations sanguines/tissulaires cliniquement atteignables. Enfin, le (Z)-endoxifène semble produire des effets agonistes osseux similaires, voire supérieurs, tout en entraînant peu ou pas d’effets prolifératifs endométriaux par rapport aux traitements standard, comme le tamoxifène.

Atossa développe une formulation orale exclusive de (Z)-endoxifène qui ne nécessite pas de métabolisme hépatique pour atteindre des concentrations thérapeutiques et qui est encapsulée pour contourner l’estomac, car les conditions acides dans l’estomac convertissent une proportion significative de (Z)-endoxifène en (E)-endoxifène inactif. Le (Z)-endoxifène d’Atossa s’est avéré bien toléré dans les études de phase 1 et dans une petite étude de phase 2 sur des femmes atteintes d’un cancer du sein. Le (Z)-endoxifène est actuellement étudié dans cinq essais de phase 2 : un sur des femmes en bonne santé avec une densité mammaire mesurable, un sur des femmes diagnostiquées avec un carcinome canalaire in situ, et deux autres études, dont l’étude EVANGELINE sur des femmes atteintes d’un cancer du sein ER+/HER2-. Le (Z)-endoxifène d’Atossa est protégé par quatre brevets américains délivrés et de nombreuses demandes de brevet en cours.

À propos d’Atossa Therapeutics

Atossa Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des médicaments innovants dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants en oncologie, en mettant l’accent sur l’utilisation du (Z)-endoxifène pour prévenir et traiter le cancer du sein. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.atossatherapeutics.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Français Ce communiqué de presse contient certaines informations qui peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Nous pouvons identifier ces énoncés prospectifs par l’utilisation de mots tels que « s’attendre à », « potentiel », « continuer », « peut », « vouloir », « devoir », « pourrait », « chercher à », « avoir l’intention de », « planifier », « estimer », « anticiper », « croire », « futur » ou d’autres mots comparables. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont soumis à des risques et à des incertitudes qui peuvent entraîner des résultats réels, des issues ou le calendrier des résultats réels, tels que les données relatives au programme (Z)-endoxifène, le potentiel du (Z)-endoxifène en tant qu’agent de prévention et de traitement du cancer du sein, et les jalons potentiels et les opportunités de croissance pour la Société, sensiblement différents de ceux projetés ou anticipés, y compris les risques et incertitudes associés aux conditions macroéconomiques et à l’instabilité géopolitique croissante ; au calendrier prévu de publication des données ; à toute variation entre les résultats cliniques intermédiaires et définitifs ; les actions et inactions de la FDA et des organismes de réglementation étrangers ; le résultat ou le calendrier des approbations réglementaires requises par Atossa, y compris celles nécessaires à la poursuite de nos essais prévus sur l’endoxifène-(Z) ; notre capacité à satisfaire aux exigences réglementaires ; notre capacité à rester en conformité avec les exigences de cotation continue du marché boursier Nasdaq ; notre capacité à développer et commercialiser avec succès de nouvelles thérapies ; le succès, les coûts et le calendrier de nos activités de développement, y compris notre capacité à lancer ou à terminer avec succès nos essais cliniques, y compris nos essais sur l’endoxifène-(Z) ; notre taux prévu de recrutement de patients ; notre capacité à conclure des contrats avec des tiers et leur capacité à fonctionner de manière adéquate ; nos estimations de la taille et des caractéristiques de nos marchés potentiels ; notre capacité à défendre avec succès les litiges et autres plaintes similaires et à établir et maintenir les droits de propriété intellectuelle couvrant nos produits ; si nous pouvons mener à bien notre essai clinique sur l’endoxifène-(Z) oral chez les femmes présentant une densité mammaire mammographique et nos essais sur l’endoxifène-(Z) chez les femmes atteintes d’un cancer du sein, et si les études atteindront leurs objectifs ; nos attentes quant aux performances financières futures, aux niveaux de dépenses et aux sources de capitaux, y compris notre capacité à lever des capitaux ; notre capacité à attirer et à retenir le personnel clé ; nos besoins en fonds de roulement anticipés et nos attentes concernant la suffisance de nos réserves de trésorerie ; et d’autres risques et incertitudes détaillés de temps à autre dans les documents déposés par Atossa auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans limitation, ses rapports annuels sur formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Les énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige, nous n’avons pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de circonstances futurs ou pour toute autre raison.