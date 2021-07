Atomic Force impressionne dans la grève de Chantilly | Nouvelles de course

Atomic Force a réalisé une autre performance scintillante pour une victoire à tous les niveaux dans le Groupe 2 Darley Prix Robert Papin à Chantilly.

Le juvénile extrêmement talentueux de Kevin Ryan n’a jamais été en tête car il a ajouté ce prix à la victoire tout aussi impressionnante du mois dernier en parcours et en distance dans le Prix du Bois lors de son précédent voyage en France.

Stéphane Pasquier avait de nouveau le fils de Cotai Glory en tête dès le départ après avoir très bien brillé – et bien que le peloton se soit brièvement fermé à mi-course, Atomic Force a encore accéléré pour s’imposer à deux longueurs et demie de l’outsider Baghed.

Un deuxième challenger britannique, Hellomydarlin, a terminé troisième pour George Boughey.

Le vainqueur a changé de mains depuis sa première victoire à Chantilly – de Hambleton Racing à Siu Pak Kwan.

Mais il reste dans la cour de Ryan’s North Yorkshire, et il a déclaré: « C’est un cheval très simple, il a une énorme capacité, un bon tempérament, un grand esprit.

« Il a une vitesse de croisière élevée et il accélère. C’est un cheval merveilleux à gérer.

« Il navigue à travers une course, et il a ce bon tour de pied, et il l’a encore fait avec beaucoup de style aujourd’hui. »

En tant que hongre, plusieurs cibles de haut niveau ne peuvent pas être envisagées – mais Atomic Force détient une entrée dans les précieux Ballyhane Stakes du mois prochain à Naas.

Ryan n’est cependant pas pressé de faire des plans précis.

« C’est un cheval fantastique », a-t-il déclaré.

« Dès le premier jour, il a été un cheval agréable à gérer et a identifié ses capacités très tôt, puis n’a cessé de s’améliorer avec.

« Je suis également ravi des (nouvelles) connexions.

« Il est limité quant à ce qu’il peut faire. Nous le laisserons rentrer à la maison et j’en discuterai avec ses relations à la fin de la semaine.

« Nous ne prendrons aucune décision (pour l’instant), et nous ferons ce qui est juste pour le cheval. »

Plus tôt sur la carte, Victor Ludorum a retrouvé la forme de la victoire pour la première fois en six départs, depuis son succès dans les 2000 Guinées françaises de l’an dernier à Deauville, dépassant facilement le leader Brentford Hope dans le Groupe Trois Prix Messidor.

Mickael Barzalona a suivi le concurrent britannique de Richard Hughes à la charge d’André Fabre, avant de mener deux mètres et de prendre la mesure du dauphin – qui est resté bien en place pour tenir le reste à distance mais a été battu de trois longueurs.

Barzalona a déclaré à Sky Sports Racing : « C’était génial. Il a été un peu décevant lors de sa dernière manche (cinquième du Groupe 1 Prix d’Ispahan à ParisLongchamp).

« Il revenait très bien de sa première manche de la saison.

« (Mais) aujourd’hui, c’était un rythme agréable et régulier – et j’étais plutôt content. »

Un retour au plus haut niveau, et un affrontement avec le meilleur miler Palace Pier de John et Thady Gosden, pourraient inviter Victor Ludorum dans le Prix Jacques le Marois à Deauville le mois prochain.

« Cela pourrait faire partie du programme normal pour lui », a déclaré Barzalona.

« Ce sera une course de haut niveau, contre Palace Pier, mais il mérite d’y être. »

Barzalona et Fabre ont réalisé un doublé dans la grande course lorsque Noticeable Grace a remporté le Groupe Trois Prix Chloé.

Barzalona a de nouveau ramené un leader de longue date, mais seulement juste à temps à cette occasion, alors que Noticeable Grace a bondi profondément dans le dernier stade pour dépasser le Creative Flair de Charlie Appleby pour gagner par une tête.

Dans une finale occupée, Rougir a aussi finalement eu raison de Creative Flair pour remporter la deuxième place par un nez.