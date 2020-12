Le Bayern Munich, qui s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League 2020-21, se rendra à l’Atletico Madrid le mercredi 2 décembre pour son prochain match dans le groupe A. L’UEFA Champions League 2020-21 Atletico Madrid vs Bayern Munich a accueilli au stade Wanda Metropolitano. Le Bayern, qui a remporté 16 matches dans toutes les compétitions de l’UEFA, tentera de maintenir sa forme sur le terrain. L’équipe allemande a battu le RB Salzburg 3-1 lors de son dernier match.

L’Atletico Madrid, quant à lui, a affronté le Lokomotiv Moscou lors de son match précédent. Le match s’est terminé par un match nul et vierge. L’Atletico occupe la deuxième place du tableau de groupe avec cinq points, tandis que le Bayern est en tête avec 12 points.

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 entre l’Atletico Madrid et le Bayern Munich commence à 1h30 IST.

UEFA Champions League 2020-21 Atletico Madrid vs Real Madrid: prédiction de l’équipe ATM vs BAY Dream11, actualités de l’équipe

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Atletico Madrid vs Bayern Munich Dream11 Capitaine: Félix

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Atletico Madrid vs Bayern Munich Dream11 Vice capitaine: Samir Felipe

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Atletico Madrid vs Bayern Munich Dream11 Gardien de but: Oblak

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Atletico Madrid vs Bayern Munich Dream11 Défenseurs: Pavard, Savic, Alaba, Felipe

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Atletico Madrid vs Bayern Munich Dream11 Milieux de terrain: Martinez, Saul, Carrasco.

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Atletico Madrid vs Bayern Munich Dream11 Attaquants: En bonne santé, Correa, Felix.

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Grille de départ possible de l’Atletico Madrid contre le Bayern Munich: Oblak – Trippier, Savic, Felipe, Lodi – Llorente, Koke (c), Saul, Carrasco – Correa, Felix

UEFA Champions League 2020-21 ATM vs BAY, Grille de départ possible du Bayern Munich contre l’Atletico Madrid: Nuebel – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Martinez – Costa, Mueller (c), Musiala, Sane – Choupo-Moting