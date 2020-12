L’Atletico Madrid a surmonté un match rouillé en première mi-temps pour battre le Real Valladolid 2-0 à domicile samedi avec des buts de Thomas Lemar et Marcos Llorente, les envoyant sans faute en tête de la Liga.

L’international français Lemar a marqué son premier but depuis avril 2019 pour sortir de l’impasse à la 56e minute, apparaissant au poteau arrière pour guider sur un centre de Kieran Trippier et compléter une contre-attaque radicale.

Les joueurs de l’Atletico Madrid célèbrent après avoir marqué un but contre le Real Valladolid en Liga. Getty Images

Llorente a scellé la victoire à la 72e minute, s’accrochant à une tête de Trippier et faisant preuve d’un rythme et d’une puissance remarquables pour dépasser un défenseur et envoyer avec confiance son tir dans le coin inférieur.

L’ailier Lemar, qui a été quelque peu terne depuis son arrivée de Monaco en juin 2018, a réalisé une performance impressionnante contre Valladolid après avoir marqué son premier but de la saison.

« La performance de Lemar me rend vraiment heureux, il travaille depuis longtemps pour montrer au joueur qu’il est », a déclaré le patron de l’Atletico Diego Simeone.

« Il n’a pas eu la constance qu’il aurait voulu, pour avoir la place qu’il aurait dû avoir dans l’équipe. Maintenant, espérons que ces performances lui donneront confiance, sécurité et sang-froid. Nous avons besoin de tous les joueurs pour atteindre les objectifs du club. . «

Une septième victoire consécutive en championnat a permis à l’Atletico de se classer en tête du classement avec 26 points après 10 matchs, deux devant la Real Sociedad, deuxième, qui en a disputé 11. Leur prochain match de championnat est à l’extérieur contre des rivaux de la ville et des champions en titre de la Liga, le Real Madrid.