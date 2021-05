Atletico Madrid vs Real Sociedad – Rapport de match de football – 12 mai 2021

L’Atletico Madrid a remporté le titre de la Liga avec une victoire 2-1 contre la Real Sociedad au Wanda Metropolitano mercredi pour passer quatre points d’avance au sommet.

L’équipe de Diego Simeone a pris un départ agressif et après avoir repoussé quelques occasions précoces, elle a mérité une finition basse de Yannick Carrasco à la 16e minute, doublant son avance à la 28e grâce à l’attaquant argentin Angel Correa.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Après le match, Atleti’s Koke a déclaré: « Nous sommes fatigués. Nous avons fait un travail spectaculaire aujourd’hui du début à la fin, à 2-0 nous avons pris un peu de recul à la fin, mais nous avons fait un énorme effort pour gagner, ce qui est ce que nous devions faire au-delà des bons moments et des moins bons moments que nous avions.

« Il s’agit d’obtenir les trois points, et dimanche nous avons un autre match. »

La Sociedad a eu ses moments mais a été refusée par six arrêts du gardien talismanique de l’Atletico, Jan Oblak, tandis que l’attaquant Portu a frappé le poteau tardivement.

Ils ont finalement marqué un but lorsque le défenseur Igor Zubeldia a mis le ballon dans le filet à la 83e minute, assurant une finition éprouvante pour les leaders.

L’Atletico a été cerné dans sa moitié de terrain pendant la plupart des minutes restantes, mais s’est accroché pour la victoire et sait qu’il remportera un premier titre en Liga depuis 2014 s’il battait Osasuna et le Real Valladolid lors de leurs deux derniers matches.

L’Atletico mène le classement avec 80 points, quatre devant Barcelone, deuxième, et cinq devant le Real Madrid, troisième, qui se rendra à Grenade jeudi.

« Il nous reste deux matchs, c’est tout un monde », a ajouté Koke. « La ligue est vraiment serrée ces cinq derniers matchs, nous l’avons toujours dit. Tout le monde perd des points, ces matchs sont des finales pour nous, nous avons gagné celui-ci et dimanche et nous avons une autre finale que nous voulons gagner. »

« Nous sommes Atleti, si nous ne souffrions pas, ce ne serait pas nous. Merci aux fans qui sont venus ici dehors [the stadium] et ceux qui ne le peuvent pas. Vous avez besoin que vos fans fassent cet effort supplémentaire comme nous l’avons fait dans les 10 dernières minutes, nous pouvions les entendre à l’extérieur. Nous sommes reconnaissants. «

L’Atletico avait remporté un match nul crucial à Barcelone samedi, mais le point semblait peu après une performance animée et ambitieuse au Camp Nou et le résultat a donné l’avantage dans la course au titre au Real.

Pourtant, le match nul 2-2 des champions contre Séville dimanche signifiait que le destin de l’Atletico était de retour entre leurs mains et, dès le début, ils ont tout mis en œuvre pour la victoire, cédant la possession aux Basques mais dévorant le territoire avec un match agressif.

Marcos Llorente a raté la première occasion claire du match avec une course éclatante au milieu, mais a été contrecarré par le gardien de la Sociedad Alex Remiro après avoir choisi de tirer plutôt que de passer à un Luis Suarez anonyme.

Llorente a joué un rôle dans le premier but, jouant un doublé contre Carrasco, qui s’est glissé entre les jambes de Remiro.

L’Atletico est souvent heureux de s’asseoir avec un but d’avance, mais n’a rien fait de tel après avoir pris les devants et a frappé à nouveau lorsque Suarez s’est frayé un chemin vers la zone et a libéré Correa, qui s’est glissé dans le coin inférieur.

Ils ont concédé leur juste part d’occasions, mais ont pu compter sur l’Oblak, toujours fiable, et semblaient avoir le contrôle jusqu’à ce que le but tardif de Zubeldia provoque une finale nerveuse.

Pourtant, ils se sont défendus résolument dans les dernières minutes et Simeone a frappé dans les airs alors qu’il dévalait le tunnel à plein temps.