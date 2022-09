Atletico Madrid vs Real Madrid – Rapport de match de football – 18 septembre 2022

Le Real Madrid a battu ses rivaux de Crosstown Atletico 2-1 dans une édition enflammée du derby local de la ville au Wanda Metropolitano dimanche pour restaurer leur avance de deux points sur Barcelone et rester parfait en Liga.

Bien qu’il ait été le deuxième meilleur pendant de longues périodes de la première mi-temps et qu’il ait joué sans le talisman Karim Benzema, l’équipe de Carlo Ancelotti était impitoyable devant le but alors que les frappes de Rodrygo et Federico Valverde les plaçaient dans une position dominante. Mario Hermoso a retiré un but pour les hôtes en fin de match, mais ils n’ont pas réussi à égaliser.

Les visiteurs ont cédé leur position dans les premières minutes de la première mi-temps, mais ont pris les devants avant 20 minutes lorsque Rodrygo a réussi une finition élégante devant Jan Oblak de la puce d’Aurélien Tchouameni sur la ligne arrière d’Atleti.

Après le match, Vinicius, qui avait fait l’objet d’insultes racistes en Espagne avant le week-end, a tweeté une photo de lui célébrant avec son Séléçao coéquipier Rodrygo, écrivant: “Danse où tu veux.”

Une course fulgurante dans la zone du rouge Vinicius Junior a conduit au deuxième but du Real alors que Valverde bondit sur un rebond et enterra un premier tir après que son coéquipier brésilien à bout portant ait sauté du premier poteau.

Les joueurs du Real Madrid célèbrent après avoir marqué un but contre l’Atletico en Liga. Getty Images

Les hôtes se sont battus pour revenir dans le match et ont réussi à réduire de moitié le déficit à la fin de la seconde période lorsqu’un coup de pied de coin a pris un rebond fortuit sur Mario Hermoso et a navigué dans le fond du filet de Thibaut Courtois.

L’égalisation n’est jamais venue pour Atleti alors que l’équipe de Carlo Ancelotti a conservé le résultat pour récolter trois gros points au début de sa défense du titre en Liga.

“Nous sommes très heureux”, a déclaré Dani Carvajal à propos de l’état d’esprit de son équipe après le match. “Nous sommes venus ici pour gagner. Je pense que nous avons joué une très bonne première mi-temps, surtout les 30 premières minutes, nous avons pris nos deux chances. En seconde mi-temps, nous n’avions pas autant de ballon pour leur faire mal. Nous étions à l’aise à 0-2, ça s’est compliqué à la fin mais ils sont à trois points.

“Karim est fondamental pour nous, mais nous avons une équipe spectaculaire. Rodrygo a joué comme notre numéro neuf aujourd’hui et il a marqué un superbe but, il nous a beaucoup donné en attaque.”

La victoire signifie que le Real revient en tête du classement de la Liga avec 18 points en six matchs, deux devant Barcelone en deuxième position. Atleti est septième, à huit points de ses voisins.

“Cela laisse un mauvais goût”, a déclaré Oblak après le match. “Nous avons perdu le derby, nous avons perdu un match très important. Je ne pense pas que nous étions si mauvais, nous ne méritions pas la défaite. Mais c’est le football, ils ont tenté leur chance et nous non. le sentiment est toujours mauvais quand vous perdez. Nous sommes tous tristes.