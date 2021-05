Atletico Madrid vs Osasuna – Rapport de match de football – 16 mai 2021

L’Atletico Madrid a fait un pas de géant vers le titre de la Liga dans des circonstances dramatiques en se battant pour battre Osasuna 2-1 à domicile dimanche grâce à une frappe tardive de Luis Suarez.

L’Atletico a dominé le match et a frappé les boiseries deux fois en première mi-temps avant d’avoir deux buts exclus pour hors-jeu, mais a pris du retard à la 76e minute quand une tête de balle d’Ante Budimir a franchi la ligne avant que Jan Oblak ne puisse le repousser.

L’Atletico a riposté avec une finition catégorique du remplaçant Renan Lodi à la 82e minute tandis que le meilleur buteur Suarez a complété le retour en tirant de l’intérieur de la surface à la 88e.

L’équipe de Diego Simeone a presque concédé un égaliseur dans le temps supplémentaire lorsque Chimy Avila a aperçu le but, mais Oblak a traversé pour parer avant de saisir le ballon à deux mains.

La victoire a porté l’Atletico à 83 points après 37 matchs, deux devant le Real Madrid, deuxième, qui a gagné 1-0 à l’Athletic Bilbao.

L’Atletico visitera le Real Valladolid le dernier jour de la saison dimanche prochain tandis que le Real accueillera Villarreal.

Luis Suarez a marqué un gagnant tardif dramatique pour devancer l’Atletico de plus en plus près du titre de champion. Denis Doyle / Getty Images

Comme ils l’avaient fait lors de la victoire 2-1 de mercredi sur la Real Sociedad, l’Atletico est sorti des blocs à la recherche d’un but pour se rassurer.

Le défenseur Mario Hermoso a même tenté sa chance de sa propre moitié dans les premières minutes, mais n’a pas réussi à rattraper le gardien d’Osasuna Sergio Herrera, qui a confortablement sauvé de Yannick Carrasco quelques instants plus tard.

La première chance claire de l’Atletico est revenue à Suarez mais l’Uruguayen a raté son tir dans la surface et Herrera a bien sauvé. Suarez a ensuite gaspillé un effort encore plus flagrant, frappant le poteau à seulement quelques mètres avec Herrera battu.

Le gardien visiteur a effectué son quatrième arrêt en première mi-temps pour empêcher un tir d’Angel Correa alors qu’il était battu par une frappe à longue portée de Saul Niguez, mais le tir a embrassé l’extérieur du poteau.

L’Atletico a continué à chercher avidement une ouverture en seconde période, mais les nerfs semblaient s’installer et ils ne pouvaient pas garder leur sang-froid devant le but.

Ils ont réussi à trouver le filet lorsque Stefan Savic a frappé sur un coup franc, mais le but a été exclu pour hors-jeu tandis que Carrasco a également marqué quelques minutes plus tard pour que son effort soit marqué.

Le titre semblait glisser des doigts de l’Atletico lorsque l’attaquant croate Budimir a battu Oblak, alors que le Real prenait la tête à Bilbao.

Mais l’équipe de Simeone a parfaitement répondu avec deux buts en six minutes.

« L’équipe a joué un très bon match », a déclaré Simeone après le match. « Nous avons eu une excellente première mi-temps où nous avons créé des occasions, nous n’étions pas cliniques mais contrôlions le match, puis Budimir a marqué un bon but et l’équipe a répondu. Quand nous avions moins de chances, nous étions plus cliniques. »

Simeone a ajouté à propos de l’héroïsme de Suarez: « Luis est venu ici pour faire ses preuves dès le premier jour. C’est vrai qu’il a été loin du but mais il a toujours été là pour travailler pour l’équipe. Il a l’autorité. Qui mieux que lui pour gagner un match que nous ont pu faire le tri quand ça nous échappait. «