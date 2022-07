Atletico Madrid vs Manchester United – Rapport de match de football – 30 juillet 2022

Erik ten Hag a subi sa première défaite en tant que manager de Manchester United alors que l’Atletico Madrid a enregistré une victoire 1-0 lors de son match amical de pré-saison à Oslo.

João Félix a marqué le seul but du match à trois minutes de la fin après une rencontre fougueuse qui a vu Fred expulsé dans le temps d’arrêt.

Marcus Rashford et Harry Maguire ont tous deux eu des chances pour United, qui a subi son premier revers de l’été après trois victoires et un match nul lors de leur tournée en Thaïlande et en Australie.

Ten Hag a donné un indice sur son onze de départ pour le match d’ouverture de la Premier League contre Brighton la semaine prochaine en choisissant une équipe forte contre l’Atletico qui comprenait Maguire, Rashford, Bruno Fernandes et Anthony Martial.

Jadon Sancho aurait également commencé après avoir fait le voyage à Oslo mais a raté après être tombé malade du jour au lendemain.

Erik ten Hag a subi sa première défaite en tant que manager de Manchester United. Photo par Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Nouvelles recrues Lisandro Martinez et Christian Eriksen ont tous deux été nommés sur le banc pour la première fois après avoir terminé leur déménagement à Old Trafford.

Eriksen a impressionné après être entré en jeu en deuxième mi-temps, mais le milieu de terrain danois n’a pas trouvé le moyen de briser une défense têtue de l’Atletico qui a tenu bon malgré la pression de Ten Hag.

Rashford et Maguire ont tous deux eu de bonnes chances de marquer, mais c’est Joao Felix qui a été clinique avec son opportunité tard lorsqu’il a tiré bas devant De Gea.

Fred, averti en première mi-temps, a ensuite été expulsé pour avoir écopé d’un deuxième carton jaune suite à un défi sur Alvaro Morata.

Christian Eriksen est entré en jeu contre l’Atletico Madrid. Photo de Manchester United/Manchester United via Getty Images

Ten Hag a une chance de plus d’imposer la règle à ses joueurs avant la nouvelle saison avec un match amical contre Rayo Vallecano à Old Trafford dimanche.

Il est sur le point de donner aux joueurs de l’équipe une chance de renforcer leur condition physique contre l’équipe espagnole, tandis que Cristiano Ronaldo a également indiqué qu’il jouerait un rôle.

Ronaldo est revenu à Carrington la semaine dernière après avoir raté la tournée pour régler un problème familial.

Le joueur de 37 ans souhaite quitter le club cet été, bien que jusqu’à présent, United ait été ferme dans sa position selon laquelle il n’est pas disponible pour un transfert.

L’attaquant portugais a encore un an sur son contrat, plus l’option d’une autre saison, et a été lié à des déménagements à l’Atletico Madrid, à Chelsea et au Bayern Munich.