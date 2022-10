Atletico Madrid vs. Club Bruges – Rapport de match de football – 12 octobre 2022

L’équipe belge du Club de Bruges a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions après un match nul 0-0 contre l’Atletico Madrid mercredi qui lui a assuré une place parmi les deux premiers du groupe B.

L’Atletico a gaspillé une série d’occasions en prolongeant sa séquence sans victoire dans la compétition à trois matchs alors que son passage en huitièmes de finale est délicatement en jeu avec deux matchs à jouer.

Antoine Griezmann a commencé après que l’Atletico et Barcelone aient conclu un accord pour son transfert permanent, mais l’attaquant français n’a pas pu donner aux hôtes l’étincelle dont ils avaient besoin au stade Metropolitano.

Griezmann a eu l’une des meilleures chances de marquer de l’Atletico, mais n’a pas pu capitaliser. Les hôtes se sont également rapprochés avec un tir tardif à bout portant d’Alvaro Morata qui a frappé le visage du gardien de but Simon Mignolet avant de passer à côté, et Matheus Cunha a également raté à bout portant dans le temps d’arrêt.

L’ancien gardien de Liverpool, Simon Mignolet, a effectué plusieurs arrêts tout au long du match pour arrêter l’attaque de l’Atletico.

Griezmann n’a pas marqué en neuf matches consécutifs pour le club et le pays, depuis un vainqueur décisif lors de la victoire 2-1 de l’Atletico contre Porto lors de l’ouverture de la phase de groupes en septembre il y a plus d’un mois.

Le Club de Bruges a été l’une des surprises de la phase de groupes jusqu’à présent avec trois victoires consécutives. Il a fallu au moins un match nul pour donner suite à la qualification de Gand en huitièmes de finale en 2015-16 pour devenir le deuxième club belge à atteindre les huitièmes de finale de l’histoire de la Ligue des champions.

L’Atletico tente d’éviter l’élimination en phase de groupes pour la première fois depuis 2017-18 et a progressé au cours de huit des neuf dernières saisons.

Bruges a battu l’Atletico 2-0 au tour précédent pour sa 14e victoire en Ligue des champions, un record parmi les équipes belges de la compétition, dépassant la marque précédemment établie par Anderlecht.

Au tour suivant, le Club reçoit Porto, tandis que l’Atlético reçoit Leverkusen.

L’Atleti est deuxième avec quatre points, six derrière les Belges et un devant Porto et le Bayer Leverkusen, qui ont un match en moins et s’affronteront plus tard mercredi.

Bruges a été animé en première mi-temps mais s’est essoufflé après la pause, puis a tenu bon dans les phases finales alors que l’Atletico tentait en vain d’ouvrir les visiteurs, qui ont fait expulser Kamal Sowah tard.