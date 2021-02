Atletico Madrid vs Chelsea – Rapport de match de football – 23 février 2021

Un but scandaleux d’Olivier Giroud a offert à Chelsea une victoire 1-0 sur l’Atletico Madrid lors de leurs huitièmes de finale aller de la Ligue des champions à Bucarest mardi soir.

Le résultat donne à l’équipe de Thomas Tuchel l’avantage d’un but à l’extérieur avant le match retour le 17 mars alors qu’ils cherchent une place en quart de finale de l’UCL.

Chelsea a eu une bonne chance d’ouvrir le score contre les leaders de la Liga juste avant 15 minutes, mais Mason Mount a passé le but de la bouche juste hors de portée de Timo Werner.

Atleti a frappé Chelsea au comptoir juste avant la mi-temps avec Angel Correa trouvant de l’espace derrière la défense, mais Luis Suarez n’a pas pu gérer le centre court qui s’est présenté et les équipes sont allées à la pause sans but.

L’équipe de Diego Simeone a mené la Liga pendant la majeure partie de la saison, mais a connu une baisse de forme en février et est entrée dans le match de mardi après une défaite 2-0 à domicile contre Levante après avoir fait match nul lors de deux de leurs trois matchs précédents.

Giroud a finalement brisé l’impasse avant 70 minutes avec une frappe au-dessus de la tête spectaculaire qui avait initialement été exclue pour les hors-jeu, mais après une critique vidéo, il a été jugé que le ballon était tombé d’un joueur de l’Atletico avant qu’il ne soit touché au fond du filet. .

« Je ne savais pas quoi penser du but, je me suis juste concentré sur le coup de pied au-dessus de la tête et j’étais heureux de le voir passer au fond du filet, je n’avais aucune idée du hors-jeu », a déclaré Giroud.

« Nous connaissons l’importance du but à l’extérieur dans les Coupes d’Europe, donc j’étais heureux d’aider l’équipe à gagner le match. »

Mount et Jorginho ont reçu des cartons jaunes dans le match et ne seront pas disponibles pour Chelsea au match retour en raison de l’accumulation de cartes.

Le match avait été déplacé à Bucarest après des restrictions de voyage entre le Royaume-Uni et l’Espagne en raison du coronavirus exclu de jouer à Madrid.

Privés de l’atmosphère bruyante habituelle à laquelle ils s’attendaient normalement pour un match à élimination directe européen au Wanda Metropolitano et forcés de prendre un vol de quatre heures pour se rendre au match, ils n’avaient guère l’impression d’avoir un avantage à domicile.

En fin de compte, Atleti a joué avec peu d’ambition ou d’intensité et n’a pas réussi à réussir un seul tir cadré pour déranger le gardien de Chelsea Edouard Mendy.

Après le match, cependant, le gardien de l’Atleti, Jan Oblak, a déclaré que son équipe se débarrasserait de la défaite et serait prête pour le match retour.

« Dans le vestiaire, j’ai vu une équipe la tête haute et je suis convaincu que nous allons nous améliorer », a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que ce soit une crise pour nous, c’est juste un peu différent.

« Dans une situation difficile, vous voyez à quel point une équipe est forte et je suis sûr que nous allons sortir de cette période et continuer à avancer. »