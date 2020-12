L’Atletico Madrid affrontera un dernier match éprouvant pour s’assurer d’atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions après avoir seulement pu faire match nul 1-1 à domicile contre une équipe très changée du Bayern Munich mardi à la suite d’un penalty tardif de Thomas Muller.

Atleti cherchait sur la bonne voie une victoire confortable qui aurait scellé une place dans les 16 dernières minutes lorsque Joao Felix les avait mis en tête à la 26e minute, apparaissant au premier poteau pour frapper un centre de Marcos Llorente.

Mais l’équipe de Diego Simeone, jouant sans Luis Suarez et Diego Costa, n’a pas été en mesure d’ajouter à son avance contre le Bayern, qui a reposé la plupart de ses habitués de première équipe après s’être qualifiés en tant que vainqueurs de groupe la semaine dernière.

L’Atletico a dû payer pour son conservatisme lorsque le remplaçant Muller a battu le gardien Jan Oblak sur place à la 86e minute après avoir été abattu par le défenseur Felipe.

Un troisième match nul consécutif a laissé l’Atletico deuxième du groupe A avec six points et pour se qualifier, ils doivent éviter la défaite lors de leur dernier match au RB Salzburg, troisième avec quatre points.

« Nous avons joué un excellent match, une bonne première mi-temps, nous aurions pu être plus loin que 1-0. Je pense que l’équipe a été bonne jusqu’à 15-20 minutes de la seconde période », a déclaré Simeone. « Ils ont obtenu le penalty et nous avons obtenu un match nul qui nous maintient en vie pour le match contre Salzbourg. »

Être clinique viendra, avec le calme et la répétition des situations dans la boîte. Nous nous sommes améliorés aujourd’hui en termes de passes décisives dans la boîte. Je pense que nous nous améliorons dans la boîte et espérons que nous sommes cliniques dans les moments déterminants comme mercredi prochain. «

Simeone a fait un remplaçant défensif juste avant de concéder le penalty en éliminant Angel Correa pour Hector Herrera et a étonnamment enlevé le buteur Felix et l’ailier en forme Yannick Carrasco juste après la conversion de Mueller.

« Nous nous sentons en colère et frustrés parce que nous avons fait match nul à cause d’un penalty et nous repartons d’ici avec un goût terrible dans la bouche », a déclaré l’ailier de l’Atletico Llorente. « Le Bayern est une grande équipe mais nous avons fait plus qu’assez pour gagner. »

Ils n’étaient pas loin de reprendre la tête alors que le défenseur Mario Hermoso manquait de peu la cible avec une tête tardive alors qu’ils se rapprochaient également avec un dernier virage en profondeur dans le temps supplémentaire.

Le Bayern, dont le record de 15 victoires consécutives en Ligue des champions a été interrompu, est en tête du groupe avec 13 points, tandis que le Lokomotiv Moscou, qui a perdu 3-1 à domicile contre Salzbourg en début de match, est en bas avec trois.