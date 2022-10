Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen – Rapport de match de football – 26 octobre 2022

L’Atletico Madrid a raté un penalty dans le temps d’arrêt lors d’un match nul 2-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen mercredi, ce qui a mis fin à ses espoirs d’atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions.

L’équipe de Diego Simeone a repoussé la chance de gagner le match lorsque le gardien de but de Leverkusen Lukas Hradecky a sauvé le coup de pied de Yannick Carrasco avant que la frappe de suivi de Saul Niguez ne touche la barre transversale.

Ce résultat a permis à Porto de se qualifier pour la phase à élimination directe en février prochain, avec la partie portugaise avec neuf points dans le groupe B après une victoire 4-0 contre le leader, le Club Bruges, déjà assuré d’un top deux avec 10 points, plus tôt mercredi.

L’Atletico, sans victoire et sans but lors de ses trois précédentes sorties en Ligue des champions, quitte la compétition en phase de groupes pour la deuxième fois seulement au cours des 10 dernières années.

L’attaquant de Leverkusen Adam Hlozek a préparé Moussa Diaby, qui a marqué lors de la victoire 2-0 à domicile contre l’Atletico en septembre, pour que l’ailier français tire d’un angle serré dans la lucarne la plus éloignée et donne l’avantage aux visiteurs à la neuvième minute.

L’Atletico a égalisé à la 22e grâce au tir bas du Belge Carrasco à l’intérieur du premier poteau depuis le bord de la surface.

Mais déterminé, Leverkusen est revenu devant sept minutes plus tard lorsque l’ailier prêté Callum Hudson-Odoi a tiré un tir sur le gardien de but Jan Oblak.

“C’est une manière très cruelle [to go out]. C’est du foot. Que puis-je dire?”, A déclaré Oblak après le match. “En seconde période, nous avons tout fait pour gagner le match. Mais les jeux précédents nous ont punis. Nous n’avons pas eu la chance dont nous avions besoin. À la fin, nous avons fait match nul, malheureusement, et vous ne pouvez pas dire grand-chose d’autre. Je suis très déçu. C’est un résultat difficile.”

Les hôtes sont revenus une fois de plus par derrière pour égaliser cinq minutes après le début de la seconde période grâce à un but impressionnant du milieu de terrain remplaçant Rodrigo De Paul avant leur coup manqué de dernière minute.

L’Atletico se rend à Porto lors de son dernier affrontement en phase de groupes mardi lorsque Leverkusen accueille le leader Bruges alors que les Espagnols et les Allemands se battent pour une place à élimination directe en Ligue Europa.

“Nous ne pouvons que remercier [the fans] pour le soutien qu’ils nous apportent, après ce match nul qui nous élimine de la Ligue des champions, c’est incroyable”, a ajouté Oblak. “Ils méritent beaucoup plus. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir leur donner la joie de continuer en Ligue des champions cette année.”