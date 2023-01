Atletico Madrid vs Barcelone – Rapport de match de football – 8 janvier 2023

Ousmane Dembele a marqué le seul but du match alors que Barcelone battait l’Atletico Madrid 1-0 au Wanda Metropolitano dimanche.

L’équipe de Xavi Hernandez a profité de la défaite 2-1 de son rival du Real Madrid contre Villarreal samedi pour s’emparer de la première place de la Liga avec 41 points lors de ses 16 premiers matchs.

– Marsden: le Barça remporte une victoire décisive malgré l'incohérence de Dembele

Barcelone a dominé les premiers échanges, faisant pression sur l’Atletico dans sa moitié de terrain et le forçant à faire des erreurs.

Dembele a donné à Barcelone une avance méritée juste après la marque des 20 minutes, envoyant une passe décisive d’un Gavi avec un premier tir pour battre Jan Oblak à son deuxième poteau.

Atleti a grandi dans le match après avoir concédé et la puissante tête de Jose Maria Gimenez juste avant la mi-temps a manqué de peu d’égaliser le score alors que le Barça s’accrochait à une avance de 1-0 à la mi-temps.

L’international français Dembele a laissé la porte ouverte à l’Atletico après avoir raté deux occasions de qualité en seconde période pour ranger le match, mais les hôtes n’ont pas réussi à en profiter.

Le gardien barcelonais Marc-André ter Steigen a effectué un arrêt crucial trois minutes avant le temps d’arrêt de la seconde mi-temps lorsqu’il a renversé un tir d’Antoine Griezmann à plein régime.

Deux minutes après le début du temps d’arrêt, Ferran Torres du Barça et Stefan Savic de l’Atletico ont été expulsés pour conduite violente alors que les visiteurs ont tenu bon pour la victoire serrée et trois points cruciaux.

Le résultat donne au Barça un avantage de trois points sur le Real Madrid en tête de la Liga, tandis que l’Atleti de Diego Simeone est à la cinquième place et en dehors des places de la Ligue des champions.

“Nous avons perdu trois gros points”, a déclaré Simeone après le match. “L’équipe a bien joué après les 20 premières minutes. Ce qui me reste, ce sont les 70 minutes qui ont suivi, au cours desquelles nous avons très bien joué, individuellement et collectivement. Mais la victoire n’est pas venue avec cette performance, qui est la chose la plus importante.

“La réalité est que nous avons perdu le match. C’est vrai que l’équipe en a fait assez pour obtenir un meilleur résultat, mais cela ne s’est pas produit. Nous avons fait plus de bonnes choses que de mauvaises mais les matchs se gagnent dans les cartons. Si nous suivons la ligne de les 70 dernières minutes, l’équipe va concourir comme nous le voulons.”