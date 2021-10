Atletico Madrid vs. Barcelone – Rapport de match de football – 2 octobre 2021

Luis Suarez a amassé plus de misère sur son ancien club de Barcelone alors qu’il aidait l’Atletico Madrid à remporter une victoire 2-0 sur les Catalans samedi.

L’attaquant a contribué un but et une passe décisive pour faire monter la pression sur l’entraîneur du Barça Ronald Koeman avant la pause internationale.

– Carnet d’initiés : le Barca signe un champion de taekwondo

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’ancien homme du Barça a mis en place Thomas Lemar pour le premier match, et le Français a rendu la pareille, alors que Suarez a scellé la victoire des champions en titre de la Liga mais était stoïque à la suite de son but.

« Je savais [I wouldn’t celebrate] par respect, par affection, pour être un fan du Barça, pour le temps que j’ai passé à Barcelone, pour le moment que vivent mes anciens coéquipiers, les fans aussi – c’est difficile », a déclaré Suarez après le match. « C’est le respect. »

L’international uruguayen a cependant fait un geste comme s’il passait un coup de téléphone après avoir marqué. Après le match, on lui a demandé à quoi cela faisait référence.

« Donc, les gens savent que j’ai toujours le même numéro et continue d’utiliser le téléphone », a-t-il dit en plaisantant, avant d’être interrogé pour savoir si cela visait Koeman, l’homme qui l’a effectivement expulsé de Barcelone il y a un an. « Non, non, non, pas du tout. S’il veut le prendre personnellement… Non, j’étais d’accord avec mes enfants en plaisantant que je ferais ça. »

L’Atletico se hisse à la deuxième place derrière le leader du Real Madrid, tandis que Barcelone reste neuvième après des défaites consécutives dans toutes les compétitions.

Avant le match, le président du Barça, Joan Laporta, a fait la surprise d’annoncer que le travail de Koeman au club est sûr malgré une terrible forme.

« J’ai demandé au club de préciser la position de l’entraîneur car c’est très important pour la confiance de l’entraîneur, que le vestiaire sache ce que c’est », a déclaré Koeman après le match. « Le président a pris la décision, l’a clairement fait comprendre à tout le monde … mais je sais que nous sommes le Barça et nous devons gagner des matchs. »

Le soutien du public n’a pas amélioré les choses sur le terrain, car l’Atletico a pris l’avantage après 23 minutes lorsque Lemar était à la fin de la passe de Suarez pour marquer.

Le but a conduit à une dispute visible entre les piliers du Barça Gerard Pique et Sergio Busquets.

Les hôtes ont pris une seconde sur le coup de la mi-temps avec Suarez terminant une contre-attaque fantastique.

Le Barça s’est amélioré en seconde période mais n’a pas pu marquer.