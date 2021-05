Atletico Madrid Scrape Nervy Win après Elche Miss Late Penalty

L’Atletico Madrid a été victime d’un énorme relâchement samedi alors qu’Elche a raté un penalty à la 91e minute, permettant aux leaders de la Liga de s’échapper avec une victoire 1-0 et de gagner cinq points d’avance en haut du tableau.

Fidel Chaves d’Elche a frappé le poteau avec son coup de pied dans le temps additionnel dans ce qui pourrait s’avérer un moment charnière dans la course au titre palpitante de l’Espagne, avec le Real Madrid, Barcelone et Séville tous toujours dans la course pour être couronnés champions.

Marcos Llorente a donné l’avantage à Atleti à l’Estadio Martinez Valero, mais ils n’ont pas réussi à sécuriser le résultat et Elche aurait pu égaliser à deux reprises dans les dernières minutes.

D’abord, Antonio Barragan a volé à bout portant, puis le handball de Llorente a donné à Fidel une occasion en or sur place, mais il a également gaspillé cette chance.

« Nous entrons dans une période déterminante et chaque victoire est une étape très importante », a déclaré Diego Simeone.

« Je ne crois pas à la chance », a déclaré Llorente. « S’il n’avait pas touché le poteau, je pense qu’Oblak aurait réussi le tir. Nous avons les points et cela nous donne beaucoup de force pour aller de l’avant. »

Simeone a sauté en l’air lorsque le ballon est revenu du poteau, son équipe tirant plus loin et mettant la pression sur les autres, le Real Madrid à domicile contre Osasuna plus tard samedi avant que Barcelone ne se rende à Valence dimanche.

Séville, qui compte désormais six points de retard, disputera lundi son match contre l’Athletic Bilbao.

Après une semaine effrénée qui a vu le Real Madrid match nul à domicile contre le Real Betis, l’Atletico perdre contre l’Athletic et Barcelone vaincu par Grenade, toute victoire, même aussi marginale que celle-ci, sera la bienvenue pour Atleti.

Ils sont désormais assurés d’être en avance sur le Barça lorsqu’ils débuteront au Camp Nou samedi prochain, la seule question qui se pose maintenant à quel point leur avantage sera significatif.

Le Real Madrid affrontera également Séville à Valdebebas un jour plus tard lors d’un week-end serré au sommet, mais la résistance d’Elche, 18e, face aux favoris de la Liga, suggère que la course pourrait bien aller jusqu’au dernier jour.

VAR nie l’Atletico

L’équipe de Simeone s’est vu refuser trois fois en première période, Luis Suarez a raté une chance en or avant d’avoir un but et un penalty exclu par VAR.

La chance de Suarez est venue tôt, l’Uruguayen franchissant la passe de Mario Hermoso, puis s’accrochant à la roue arrière d’Angel Correa pour tirer large de huit mètres.

Quand il a marqué peu de temps après, Suarez a vu le but inscrit à la craie, VAR montrant qu’il était juste hors-jeu en inscrivant la passe de Llorente à la maison.

Enfin, l’Atletico a percé, avec Yannick Carrasco se faufilant sur la gauche avant de repérer l’arrivée de Llorente, dont le tir a dévié Josema Sanchez en entrant.

L’Atletico pensait avoir une pénalité sur le coup de la mi-temps pour un handball de Diego Gonzalez, mais cela a également été effacé par l’arbitre Melero Lopez.

Le pouls du match a ralenti en seconde période, même si Elche voulait une pénalité de son propre chef lorsque Geoffrey Kondogbia a donné un coup de coude à Pere Milla dans le dos.

Joao Felix, en tant que remplaçant, aurait peut-être attrapé une seconde pour l’Atletico mais a hésité dans la surface et à la place, le tir de Saul Niguez a été bloqué.

On n’a jamais été assez pour se sentir à l’aise et Barragan aurait dû égaliser avec cinq minutes à jouer lorsque le ballon était retourné vers lui à six mètres, mais d’une manière ou d’une autre, il a volé.

Il y avait encore plus de drame à venir lorsque la croix de Victor Rodriguez a frappé la main du bondissant Llorente dans la surface et Fidel a intensifié pour arracher un match nul. Au lieu de cela, il a trouvé l’extérieur du poteau.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici