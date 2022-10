Atletico Madrid hors de la Ligue des champions après le drame des pénalités tardives

Yannick Carrasco a raté un penalty, accordé par VAR après le coup de sifflet final, alors que l’Atletico Madrid s’est écrasé hors de la Ligue des champions après un match nul 2-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen mercredi.

Après la victoire 4-0 de Porto sur le Club de Bruges déjà qualifié, l’Atletico avait besoin de trois points pour organiser une rencontre gagnant-gagnant au Portugal la semaine prochaine.

Mais bien qu’il ait riposté deux fois par derrière, le club de la Liga n’a pas réussi à trouver un vainqueur et fait maintenant face à une bataille avec Leverkusen juste pour une place en Ligue Europa.

“La Ligue des champions a été cruelle avec moi”, a déclaré l’entraîneur de l’Atletico, Diego Simeone.

« Nous avons perdu deux finales (2014 et 2016), une aux tirs au but et une autre à la 93e minute…

“Mais j’ai la tête dure et je continuerai d’essayer tant que j’aurai l’opportunité de me qualifier pour la Ligue des champions et de trouver ensuite ce qui nous manque.”

Leverkusen de Xabi Alonso a mené deux fois grâce à des buts de Moussa Diaby et Callum Hudson-Odoi.

Mais la frappe de Carrasco en première mi-temps et l’égalisation de Rodrigo de Paul ont donné à l’Atletico 40 minutes pour maintenir sa campagne en Ligue des champions en vie.

Dans des scènes chaotiques, les joueurs ont été rappelés sur le terrain après que VAR ait repéré un handball lors de l’attaque finale du match.

Mais le coup de pied de Carrasco a été sauvé par le gardien de but de Leverkusen Lukas Hradecky, Saul Niguez a dirigé le rebond de la barre et l’effort suivant de Reinildo Mandava a été détourné par un dernier bloc.

