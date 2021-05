Atletico Madrid et Diego Simeone discutent d’une prolongation de contrat

L’Atletico Madrid et Diego Simeone discutent d’un nouveau contrat pour l’entraîneur argentin, qu’ils gagnent ou non la Liga ce week-end, ont déclaré des sources à ESPN.

En tête du classement, l’Atletico sera sacré champion d’Espagne pour la première fois depuis 2014 – un titre également remporté sous Simeone – avec une victoire à l’extérieur au Real Valladolid samedi.

Les deux parties sont désireuses de conclure un accord sur un renouvellement et un accord est attendu prochainement. Le contrat de Simeone, qui fait de lui l’un des entraîneurs les mieux payés du football mondial, expire en juin 2022.

L’Atletico aimerait prolonger cela jusqu’en 2024, et le club est « ravi » de la direction de Simeone, ont déclaré des sources à ESPN.

Son travail pour guider l’équipe vers le sommet de la Liga – où ils dirigent à la fois le Real Madrid et Barcelone depuis décembre – est considéré de manière extrêmement positive, en particulier compte tenu des circonstances complexes d’une saison perturbée par une pandémie.

Le club et l’entraîneur tiennent également à prolonger le contrat du milieu de terrain vedette Marcos Llorente, qui compte 12 buts et 11 passes décisives cette campagne, dès que possible pour conjurer l’intérêt d’ailleurs.

En revanche, le cas du milieu de terrain Saul Niguez – qui a joué un rôle réduit cette saison – est en cours d’évaluation et la porte pourrait être ouverte à un départ estival si le club reçoit une offre qui intéresse toutes les parties.

Simeone célébrera son 10e anniversaire en tant qu’entraîneur de l’Atletico cet hiver après son arrivée le 23 décembre 2011.

Il a depuis transformé le club, remportant la Liga, la Copa del Rey, deux titres en Ligue Europa, deux succès en Super Coupe de l’UEFA et une Supercoupe d’Espagne.

L’Atletico s’est qualifié pour la Ligue des champions neuf années consécutives sous la direction de Simeone, y compris en atteignant la finale en 2014 et 2016, lorsqu’ils ont été battus par leurs rivaux locaux, Madrid.