Atletico Madrid détient les rivaux de la Liga à Bay avec une victoire serrée de Villarreal

L’Atletico Madrid a rebondi sur une mauvaise forme récente avec une victoire 2-0 durement disputée à Villarreal dimanche qui a permis aux rythmeurs de la Liga d’étendre leur avance à cinq points.

Un but contre son camp d’Alfonso Pedraza et de la puissante frappe de Joao Felix a donné à l’Atletico une victoire précieuse après une oscillation qui avait permis à Barcelone et au Real Madrid de gagner du terrain dans la course au titre.

L’équipe de Diego Simeone était entrée dans le match après une défaite de 16 en Ligue des champions contre Chelsea et une course en championnat dans laquelle ils n’avaient récolté que cinq points lors de leurs quatre matches précédents.

Cependant, bien que Villarreal se soit rapproché à plusieurs reprises, l’Atletico a conservé une victoire qui lui permet de garder le Barca, deuxième, à distance et d’augmenter considérablement l’écart entre lui et son rival du Real Madrid à six points avant le derby local du week-end prochain.

Madrid peut revenir à moins de trois points de l’Atletico en accueillant la Real Sociedad, à la poursuite de l’Europe, lundi soir.

«Nous avons souffert, et même après le deuxième but, ils ont eu de bonnes chances. Mais nous rentrons à la maison avec une victoire très importante à ce stade de la saison », a déclaré Simeone.

L’Atletico a ouvert le score grâce à l’étrange but contre son camp de Pedraza au milieu de la première mi-temps, après un long contrôle VAR pour voir si Stefan Savic, qui était initialement crédité du but, s’était écarté du centre de Thomas Lemar.

La tête de Savic a été sauvée par Sergio Asenjo uniquement pour que le ballon ricoche sur Pedraza et dans le filet alors que le défenseur de 24 ans est tombé.

Gerard Moreno aurait dû ramener les hôtes au niveau quand il a rencontré un centre de Daniel Parejo, mais n’a pas pu obtenir une finition décisive et Savic a récupéré facilement pour dégager le ballon de la ligne.

– « J’adore les joueurs rebelles » -Suarez aurait pu doubler l’avance d’Atleti huit minutes après la pause quand il a sauté sur une faute défensive pour lâcher un tir puissant, seulement pour qu’Asenjo réalise une superbe sauvegarde de réaction pour refuser l’Uruguayen.

Cependant, Joao Felix a donné à l’équipe à l’extérieur le coussin de deux buts dont ils avaient besoin à la 69e minute, s’accrochant rapidement à un mauvais dégagement de Pau Torres pour frapper à la maison le deuxième juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Felix a semblé diriger un regard en colère sur Simeone après avoir marqué, apparemment incité par un manque de temps de jeu.

«J’adore les joueurs rebelles, ceux qui sont fiers. Le but a fait ressortir quelque chose en lui », a déclaré Simeone.

«Il en avait besoin et l’équipe avait besoin de cet objectif.»

Les hôtes ont répondu, avec Carlos Bacca tirant largement lorsque Moreno a posé sur une finition simple pour le Colombien à 12 minutes de la fin.

Et le remplaçant adolescent Alex Baena n’a pas eu de chance de terminer le match sans son premier but en Liga, coupant d’abord le poteau à la 82e minute, puis forçant un brillant arrêt de Jan Oblak avec une volée cinglante.

Cependant, ils n’ont pas pu récupérer et se classer septième grâce à une série de sept matches sans victoire.

Auparavant, le Real Betis avait dépassé Villarreal alors qu’il maintenait sa candidature pour le football européen la saison prochaine grâce à la frappe tardive de Juanmi qui lui avait valu une victoire 1-0 à Cadix en difficulté.

L’Espagnol Juanmi a percuté une tête à bout portant à six minutes de la fin pour faire passer le Betis à domicile et le placer sixième.

Le Betis n’est qu’à deux points de la Sociedad dans la place de qualification automatique de la Ligue Europa.

Le Real Valladolid est sorti de la zone de relégation malgré l’extension de son parcours sans victoire à huit dans un match nul 1-1 au Celta Vigo.

Valladolid s’est vu refuser une première victoire en championnat depuis le 2 janvier par l’en-tête du temps d’arrêt de Jeison Murillo.

Dans une relégation intense, Valladolid est au même niveau que 22 points avec Alaves et Eibar, Elche est 19e avec 21 points et Huesca, le plus bas, 20.