Atletico Madrid avance quatre points en tête de la Liga après la victoire de la Real Sociedad – Tour d’horizon européen | Actualités du football

L’Atletico Madrid a remporté le titre de la Liga avec une victoire 2-1 contre la Real Sociedad au Wanda Metropolitano mercredi pour prendre quatre points d’avance au sommet de la Liga.

L’équipe de Diego Simeone a pris un départ agressif et après avoir repoussé quelques occasions précoces, elle a justement pris les devants avec une finition basse de Yannick Carrasco à la 16e minute, doublant son avance 12 minutes plus tard grâce à l’attaquant argentin Angel Correa.

La Sociedad a connu ses moments difficiles mais a été refusée par six arrêts du gardien talismanique de l’Atletico, Jan Oblak, tandis que l’attaquant Portu a frappé le poteau tardivement.

Ils ont finalement marqué un but lorsque le défenseur Igor Zubeldia a mis le ballon dans le filet à la 83e minute, assurant une finition éprouvante pour les leaders.

L’Atletico a été cerné dans sa moitié de terrain pendant la plupart des minutes restantes, mais s’est accroché pour la victoire et sait qu’il remportera un premier titre en Liga depuis 2014 s’il battait Osasuna et le Real Valladolid lors de leurs deux derniers matches.

L’Atletico mène le classement avec 80 points, quatre d’avance sur Barcelone, deuxième, et cinq devant le Real Madrid, troisième, qui se rendra à Grenade jeudi.

Image:

Jan Oblak a produit une série de superbes arrêts pour nier la Real Sociedad



Ailleurs, quatrième Séville a abandonné la course au titre malgré une victoire 1-0 contre Valence à la maison plus tôt mercredi.

Celta Vigo vaincu Getafe 1-0 pour rester à la huitième place et conserver une chance de se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine. Getafe reste en danger de relégation, assis à trois points de la zone de largage.

Huesca, pendant ce temps, a quitté les trois derniers avec une victoire 1-0 sur Athletic Bilbao, en restant à deux points du danger.

Serie A: Ronaldo marque le 100e but de la Juventus, Milan bat Torino

Image:

Cristiano Ronaldo a franchi une nouvelle étape, marquant son 100e but pour la Juventus



100e but de Cristiano Ronaldo pour Juventus dans toutes les compétitions a contribué à maintenir les espoirs de son équipe de terminer parmi les quatre premiers en Serie A après une victoire 3-1 à un impressionnant Sassuolo.

Le résultat n’a pas été facile à obtenir pour la Juve, le gardien de but de retour Gianluigi Buffon sauvant un penalty tôt, mais les buts d’Adrien Rabiot, Ronaldo et Paulo Dybala signifiaient qu’ils restaient cinquième, à deux points des places de qualification de la Ligue des champions.

Buffon, qui a annoncé cette semaine qu’il quittait le club à la fin de la saison, a remplacé Wojciech Szczesny dans le but et a immédiatement montré qu’il n’avait rien perdu de ses capacités en écartant brillamment le coup de pied de Domenico Berardi.

Les chances ont continué à venir pour l’équipe locale, et leur débauche s’est avérée coûteuse alors que Rabiot a réussi le premier match à la 28e minute, avant que Ronaldo n’atteigne un autre jalon juste avant la pause avec une finition cool du bord de la surface.

Image:

Gianluigi Buffon a joué au but après avoir annoncé cette semaine qu’il quitterait la Juventus à la fin de la saison



Sassuolo a continué à tout faire sauf à marquer, jusqu’à ce que Giacomo Raspadori bat finalement Buffon juste avant l’heure.

Mais Dybala a également atteint un siècle de buts à la Juve, avec une belle finition, pour s’assurer de suivre le rythme de leurs quatre premiers rivaux Atalanta, AC Milan et Naples, qui ont tous gagné lors du dernier tour de matches, avec deux matchs à jouer.

Un tour du chapeau d’Ante Rebic a aidé AC Milan thrash en difficulté Turin 7-0 pour se rapprocher d’un retour en Ligue des champions la saison prochaine.

Milan n’a pas joué dans la première compétition européenne depuis 2014, mais une victoire complète à Turin les a maintenus troisième du classement, trois points d’avance sur la Juventus cinquième.

Theo Hernandez a marqué très tôt avec une frappe tonitruante, avant que le penalty de Franck Kessie ne donne à Milan une avance de deux buts à l’intervalle.

Image:

Ante Rebic a réussi un triplé lors de la grande victoire de l’AC Milan



Après la pause, les vannes se sont ouvertes alors que Brahim Diaz a marqué un beau but avant que Rebic ne s’aide à son premier à la 67e minute.

Deux autres ont suivi de l’attaquant croate pour donner à Milan la victoire la plus confortable dans ce qui devait être un match difficile avec Torino se battant pour sa survie à l’autre bout du tableau. Ils sont quatre points au-dessus de la zone de relégation et ont un match en main sur leurs rivaux pour le drop.

Des champions Inter Milan a prolongé sa série invaincue en Serie A à 20 matchs alors qu’ils se sont inclinés vers une victoire 3-1 sur Roma.

Sacré vainqueur de Serie A pour la première fois en 11 ans, l’Inter n’a montré aucun signe de relâchement puisque les buts de Marcelo Brozovic, Matias Vecino et Romelu Lukaku ont conservé leur avance de 13 points au sommet avec deux matchs à jouer.

Antonio Conte a résisté au repos de trop de joueurs à la fin de la saison, et une solide équipe de l’Inter a pris une avance de deux buts en 20 minutes grâce aux buts bien pris de Brozovic et Vecino.

Edin Dzeko a placé Henrikh Mkhitaryan juste après la demi-heure pour donner à la Roma l’espoir d’un retour, mais le meilleur buteur de l’Inter, Lukaku, s’est assuré d’une quatrième victoire consécutive tardivement.

Image:

Romelu Lukaku a marqué alors que l’Inter Milan maintenait sa séquence sans défaite



L’Inter est passé à 88 points – son plus grand parcours depuis 2007 – tandis que la Roma, qui sera entraînée par Jose Mourinho la saison prochaine, est désormais assurée de ne pas terminer plus haut que la septième.

Ailleurs, Atalanta a navigué vers une victoire 2-0 Bénévent, qui restent profondément dans la boue de relégation, pour rester deuxième.

Spezia a remporté un point vital dans un match nul 2-2 à Sampdoria pour s’écarter de quatre points de Bénévent en 18e, tandis que Cagliari belle forme de fin de saison a continué comme ils ont tenu Fiorentina à une impasse 0-0 pour s’écarter de cinq points de la zone de largage.

Lazio laissé très tard pour avoir raison de relégué Parme, le vainqueur à la 95e minute de Ciro Immobile les gardant à portée de main des quatre premiers avec 67 points. Gênes a également gagné 2-0 à Bologne.

Bundesliga: Hertha avance vers la sécurité

Image:

Jessic Ngankam (à droite) célèbre son vainqueur pour Hertha Berlin



Le remplaçant Jessic Ngankam a marqué ce qui pourrait s’avérer être un vainqueur inestimable pour Hertha Berlin alors que le club de la capitale a fait un grand pas en avant vers le maintien de son statut de Bundesliga avec une victoire 2-1 à déjà relégué Schalke.

Berlin a pris du retard à la sixième minute lorsque le milieu de terrain local Amine Harit a encaissé une passe de Sead Kolasinac et a produit une belle finition, mais était de retour 13 minutes plus tard après que Dedryck Boyata a rencontré le coup franc de Marvin Plattenhardt avec une tête puissante.

Ngankam est entré dans la mêlée en seconde période et à la 74e minute, il a battu le cut-back de Nemanja Radonjic.

Un deuxième carton jaune pour Dodi Lukebakio a vu Hertha réduit à dix hommes à 89 minutes et dans une conclusion nerveuse, Shkodran Mustafi et Benito Raman ont frappé les boiseries pour Schalke, mais Hertha a tenu à se déplacer cinq points d’avance sur les places de relégation automatique et trois de le spot de play-off avec deux matchs à jouer.