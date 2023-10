Atletico Madrid 3-2 Feyenoord Rotterdam (4 octobre 2023) Analyse du match

Álvaro Morata a marqué un doublé pour aider l’Atletico Madrid à riposter et à assurer une victoire effrénée 3-2 contre Feyenoord lors de leur affrontement dans le groupe E de la Ligue des champions mercredi, le gardien Jan Oblak réalisant une superbe performance en seconde période pour les hôtes.

Feyenoord était sans doute la meilleure équipe tout au long et a pris rapidement les devants grâce à un malheureux but contre son camp du défenseur Mario Hermoso, alors que le rebond d’Oblak sur un effort d’Ayase Ueda à la sixième minute a rebondi sur son genou et a dévié dans son propre but.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les hôtes ont riposté cinq minutes plus tard avec Morata frappant un rebond depuis l’intérieur de la surface.

Son effort a d’abord été annulé par l’arbitre pour hors-jeu lors de la préparation, mais l’arbitre a changé d’avis après un contrôle VAR, après avoir décidé que le joueur qui était en position de hors-jeu n’était pas intervenu.

Les Néerlandais reprenaient l’avantage à la 34e minute grâce à une frappe de David Hancko après le retour du ballon sur Oblak, qui avait réalisé un superbe arrêt réflexe sur le premier tir de Hancko.

Feyenoord avait le contrôle total et Gernot Trauner manquait une occasion en or d’augmenter son avance quatre minutes plus tard, en tirant juste à côté.

L’Atletico a récupéré grâce à une frappe à bout portant d’Antoine Griezmann pendant le temps additionnel de la première mi-temps et Morata a assuré la victoire peu après la reprise en tirant dans le filet après un centre de Nahuel Molina.

Les joueurs de l’Atletico Madrid célèbrent après avoir marqué un but contre Feyenoord en Ligue des champions.

Feyenoord a tenté de transformer sa supériorité en buts, avec l’habile Igor Paixão créant toutes sortes de problèmes pour la défense hôte, mais les exploits d’Oblak ont ​​frustré les visiteurs et ont valu à l’Atletico trois points précieux.

« C’est la Ligue des Champions, il n’y a pas de victoire sans souffrance et nous savons supporter la souffrance », a déclaré Morata à Movistar Plus. « La clé est de ne jamais perdre la foi et l’espoir, d’avoir confiance que les choses finiront bien par se passer pour nous.

« Je suis très content de la victoire, des buts et de l’ambiance incroyable à domicile. Cela va être difficile pour quiconque de tirer quelque chose de positif de notre stade cette année. »

L’Atletico est en tête du Groupe E avec quatre points en deux matchs, un devant Feyenoord en deuxième position.