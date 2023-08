Atletico Madrid 3-1 Grenade (14 août 2023) Analyse du match

L’attaquant de l’Atletico Madrid Memphis Depay a marqué avec une superbe frappe à longue distance en seconde période pour aider à assurer une victoire 3-1 à domicile contre le promu Grenade lors de leur match d’ouverture de la Liga lundi.

Álvaro Morata a donné à l’Atletico une avance en première mi-temps et Marcos Llorente a mis la cerise sur le gâteau avec un troisième en fin de match contre les champions de LaLiga2 de la saison dernière.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les hôtes ont dominé mais ont raté plusieurs occasions avec Antoine Griezmann et Yannick Carrasco causant toutes sortes de problèmes contre une équipe de Grenade qui a garé le bus et a terminé la première mi-temps sans tentative de but au stade Metropolitano.

Rodrigo De Paul a raté un gardien absolu à bout portant à la 18e minute et Morata a repoussé trois belles opportunités avant de finalement mettre fin à l’impasse.

Il a frappé dans le temps additionnel avant la pause avec une finition soignée dans la surface après avoir reçu le ballon du défenseur Jesús Vallejo dans une erreur comique en essayant de dégager un centre.

L’Atletico était à nouveau en tête en seconde période et le remplaçant Depay a gâché une occasion en or à l’heure de jeu, envoyant son tir à bout portant loin.

Memphis Depay célèbre après avoir marqué un but contre Grenade lors du match d’ouverture de la Liga d’Atleti.

Juste au moment où les hôtes semblaient destinés à étendre leur avance, Grenade a égalisé grâce à Samuel Omorodion à la 62e minute.

Cela est venu avec leur premier tir cadré après que Carrasco ait mal contrôlé le ballon au bord de sa propre zone et que Gonzalo Villar ait préparé Omorodion pour marquer à bout portant.

Cependant, cinq minutes plus tard, le remplaçant Depay a remis l’Atletico devant lorsqu’il a déclenché un tir de roquette imparable à distance qui a volé dans le coin supérieur gauche du filet.

Llorente a conclu la victoire avec un effort individuel intelligent huit minutes après le début du temps additionnel, récupérant un ballon perdu dans la surface et battant le gardien André Ferreira.

« Nous avons vu ce soir et ce week-end à quel point la Liga est compétitive. C’est très difficile, toutes les équipes s’affrontent très bien », a déclaré le manager de l’Atletico, Diego Simeone, à Movistar Plus.

« En première mi-temps, nous jouions bien contre un rival très solide et ils ont réussi à égaliser grâce à notre erreur.

« Ensuite, Memphis a marqué un superbe but. Je suis content pour lui, il travaille depuis un moment et le mérite. Nous avons confiance en Morata et Memphis. Notre force réside dans les boîtes. »

Le seul point négatif pour l’Atletico était qu’ils avaient perdu le capitaine Koke avec une blessure au muscle de la jambe au début de la première mi-temps.