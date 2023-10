Atletico Madrid 2-1 Real Sociedad (8 octobre 2023) Analyse du match

Antoine Griezmann a marqué un penalty tardif pour donner à l’Atletico Madrid une victoire 2-1 à domicile en Liga contre la Real Sociedad dimanche, dans un match dans lequel le VAR était à nouveau sous les projecteurs après deux décisions controversées en matière de handball.

Les hôtes ont dominé dès le début et Samuel Lino a ouvert le score à la 22e minute avec une finition soignée à bout portant.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’Atletico a raté plusieurs occasions, dont deux frappes sur le poteau, une de Rodrigo de Paul et Axel Witsel à bout portant, mais la Sociedad a lentement commencé à prendre le contrôle du match et a presque marqué lorsque le tir de Mikel Oyarzabal a frappé. Jan Oblakest laissé debout.

À la 67e minute, l’arbitre Munuera Montero a passé plusieurs minutes à vérifier longuement par le VAR un éventuel handball à l’intérieur de la surface, mais a décidé qu’il n’y avait pas eu d’infraction.

Les visiteurs ont égalisé grâce à Oyarzabal après une contre-attaque à la 73e minute et Oblak a réalisé deux arrêts cruciaux pour les empêcher de prendre l’avantage.

Griezmann a marqué 46 buts en Liga pour la Real Sociedad entre 2009 et 2014 avant de rejoindre l’Atletico. Photo de Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images

L’Atletico a eu une occasion en or de gagner le match lorsque l’arbitre a repéré un handball de Carlos Fernandez de la Sociedad à la 86e minute, et Griezmann a marqué le penalty pour gagner les trois points à son équipe.

Les joueurs de la Sociedad et l’entraîneur Imanol Aguacil étaient furieux, se plaignant bruyamment auprès de l’arbitre Munuera Montero alors que Fernandez tournait le dos au jeu lorsque le tir de Griezmann lui a touché le bras.

« Quand l’arbitre décidera, ça finira par être compliqué, mais le football continue », a déclaré Griezmann à DAZN.

« Il faut fixer des règles et ne pas s’en remettre à l’interprétation de l’arbitre. Aujourd’hui, il a sifflé en notre faveur et nous avons gagné. Ce ne sera pas toujours comme ça.

« Parfois, l’arbitre le voit clairement et parfois non. Peut-être que l’arbitre a mal dormi et n’a pas envie d’interpréter le bien ou le mal. Il faut fixer des règles. »

L’Atletico, qui a un match en moins, a grimpé à 19 points en huit matches et est quatrième du classement, à cinq points du leader, le Real Madrid.