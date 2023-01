Atleti parmi les clubs de LaLiga entourant Aubameyang

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Auba et Félix vont échanger des clubs ?

Comme João Félix le déménagement à Chelsea s’accélère, l’Atletico Madrid est l’un des clubs de LaLiga qui cherche à signer Pierre-Emerick Aubameyangselon le Courrier quotidien.

Comme l’ont confirmé des sources d’ESPN, Felix a signé un nouveau contrat pour rester avec Atleti jusqu’en 2027 et rejoindra désormais les Blues en prêt, en attendant un examen médical.

L’avenir d’Aubameyang n’est pas aussi certain, car il n’a pas commencé de match pour Chelsea depuis novembre et a même été remplacé lors de la récente défaite en Premier League contre Manchester City.

L’arrivée de Félix placera un obstacle supplémentaire entre l’international gabonais et la formation de départ de Graham Potter, ce qui a conduit les clubs espagnols à surveiller la situation.

Alors qu’Atleti est considéré comme l’un des clubs intéressés par Aubameyang, tout transfert impliquant le joueur de 33 ans ne serait pas directement lié à l’arrivée de Felix à Stamford Bridge.

Malgré la mauvaise forme d’Aubameyang, on pense que Chelsea n’accepterait pas actuellement d’offres pour lui en raison d’un manque de profondeur à l’avant – en particulier après la blessure d’Armando Broja. Cependant, il reste à voir si les Bleus faisant venir Félix pourraient changer de position.

Alors que le prêt de Joao Felix de l’Atletico à Chelsea s’accélère, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait se retrouver dans l’autre sens. Robin Jones/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Marcus Thuram est maintenant libre de parler aux clubs avant un déménagement estival en raison de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach expirant à la fin de la saison, et Mundo Deportivo ont suggéré que Barcelone surveille l’avenir. Les Blaugrana se concentrent sur les joueurs dans ce genre de situation en raison de leur situation financière, et le service de dépistage du club est revenu avec des rapports positifs sur l’international français.

– Un club de Premier League anonyme vise à signer le milieu de terrain marseillais Matteo Guendouziselon L’Équipe. Il y aurait eu une demande concrète pour le Français, qui pourrait conduire à un départ lors du mercato de janvier.

– Strasbourg et Lens sont proches d’un accord de principe pour Adrien Thomassson joindre Les Sang et Orrapports Marché du pied. Le joueur de 29 ans a déjà accepté le transfert et attend que les deux clubs finalisent les derniers détails du transfert. On pense que la transaction pourrait être conclue au cours de la semaine.

– Attaquant de Villarreal Arnaut Danjuma les représentants sont actuellement en pourparlers avec des clubs à travers l’Europe avant un éventuel déménagement, selon Fabrice Romano. Le sous-marin jaune est prêt à écouter les offres mais n’est pas pressé de laisser partir le Néerlandais car il est un joueur apprécié, alors que plus d’un club souhaite le signer.

– Le Bayer Leverkusen espère signer le Club de Bruges Noé Mbamba alors que le club de Bundesliga vise à se renforcer au milieu de terrain, déclare Sky Sports Allemagne. Le joueur de 18 ans n’a que 25 apparitions professionnelles à son actif, mais il est considéré comme un grand talent et son contrat doit expirer cet été.