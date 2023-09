Atlee répond aux fans du sud critiquant Jawan pour être similaire à ses films précédents : « Il y en a quelques-uns… »

Atlee parle du succès de Jawan, de ce qu’il envisage de faire ensuite et des leçons tirées des critiques que le film a reçues.

Les débuts d’Atlee à Bollywood ont dépassé ses imaginations les plus folles. Jawan, son premier film hindi, se dirige vers la barre des 1 000 crores de roupies au box-office mondial et sera, selon toute vraisemblance, également bientôt le film hindi le plus rentable en Inde. Il s’agit d’un grand pas en avant pour le cinéaste tamoul dont les films précédents avaient enregistré des recettes nettement inférieures. Dans une conversation exclusive avec DNA, le réalisateur parle du grand succès de Jawan, de sa prochaine étape et de la réponse aux critiques que le film a reçues.

Vous continuez à grandir dans chacun de vos films. De Raja Rani à cela, la montée en puissance a été constante. Alors, est-ce que cela vous rend nerveux quelque part, que maintenant la responsabilité soit encore plus grande ? Parce que même si vos films précédents étaient des succès, celui-ci est 3 ou 4 fois plus gros que n’importe lequel de vos précédents.

Je pense que quelque part, ma formule fonctionne. Je ne sais pas quelle est ma formule. Mais quelque part, j’entends mon cœur et j’ai les bons amis et la bonne famille avec moi pour me soutenir. Et j’ai une femme formidable qui est l’épine dorsale de tous mes progrès. Je ne me complique pas. Je ne pense pas que j’ai donné Raja Rani, donc je dois faire quelque chose comme ça. Non, tout ce qui me vient à l’esprit me rend heureux, je me sens mieux et je m’en approche.

Je n’ai pas fait de démarches, j’ai fait des pas en avant dans un langage commercial, si je dois dire. Après avoir fait un film romantique (Raja Rani), je me suis tourné vers un film d’action (Theri), et cela avec Vijay monsieur. À cette époque, il était la personne la plus importante avec qui travailler. Chaque film que j’ai réalisé est de plus en plus grand et c’est uniquement parce que j’ai un bon soutien autour de moi. Jawan m’a donc apporté beaucoup de bonté. Maintenant, j’ai beaucoup de fans ici aussi (dans le nord). La prochaine chose devrait donc être bien plus grande que ce que j’ai fait à Jawan.

Vous avez parlé de Jawan comme étant ce succès, et bien sûr, cela faisait suite à Pathaan de Shah Rukh Khan, qui était, bien sûr, un énorme blockbuster. Vous êtes-vous déjà attendu à ce que Jawan fasse encore mieux que ça ?

Ouais, bien sûr! Dès le premier jour, nous avons été très positifs à propos du film. La confiance est quelque chose qui se ressent avec le mérite. Nous avions donc une très bonne idée du contenu que nous créions. Nous savions définitivement que nous allions aller plus haut. Mais Dieu vous surprendra toujours. J’attendais quelque chose, Dieu nous a emmenés au-delà de ça. Pathaan nous a vraiment mis dans une très bonne position en termes d’attentes. Merci donc à Sid (Siddharth Anand), Adi monsieur (Aditya Chopra) d’avoir créé Pathaan avant nous.

Je lisais beaucoup de commentaires de fans et de supporters du Nord. Nous avons adoré Rajni monsieur, Thalapathy Vijay, Ajith et leurs films. C’est le genre de grammaire et de cinéma que vous avez apporté aux films hindi avec Jawan. Mais beaucoup de fans de South ont dit que c’était quelque chose que nous avions déjà vu, peut-être pas l’histoire, mais le genre de film dont il s’agissait. Ils ont trouvé des parallèles avec Mersal en raison de la corruption médicale, etc. Alors, comment répondez-vous aux critiques des fans du sud ?

Il y a aussi quelques-uns de ces commentaires quelque part dans le Nord. Ce sera là pour n’importe quel film. Certaines personnes s’attendent à quelque chose de différent tandis que d’autres peuvent être surprises. Mais je pense que, 90 à 95 %, si vous en avez fini avec un produit, alors vous y êtes. Je pense donc avoir franchi même les 95% (avec Jawan). Et il y a peu de gens qui diront quelque chose et ce n’est pas grave. Je dois apprendre certaines choses. Alors, j’apprendrai et je m’améliorerai. Mais globalement, quel était mon public cible, quelle était mon intention en faisant ce film ? Je voulais faire une publicité responsable. Et je l’ai fait. Et même mes fans du Sud deviennent vraiment gagas du film. Et j’ai de nouveaux fans dans le Nord, et ils le sont aussi. Je suis donc heureux dans cet espace. Bien sûr, pour tout produit, il y aura une petite insatisfaction.

Donc en gros, c’est impossible de plaire à 100% du public…

Non, quand tu fais 100%, tu as fini, c’est tout.

Vous avez mentionné que vous aviez de nouveaux fans ici dans le Nord. Alors quel sera le prochain film d’Atlee ? Est-ce un film hindi, un film tamoul, ou est-ce Jawan 2, dont vous avez déjà parlé ?

Moi et Khan monsieur (Shah Rukh) nous sommes réunis après Bigil pour faire un film indien. Donc à partir de maintenant, je ferai plein de films indiens, ce qui s’adresse à tout le monde. Mon objectif est donc de faire un film pour tous, et je dois désormais m’adresser à tout le public. Maintenant, j’ai des fans dans son Bengale occidental, au Bihar, au Rajasthan, au Tamil Nadu et en Andhra Pradesh. Ce sont des gens qui vous aiment pour votre travail. Alors, quand ils vous aiment, vous devez être très responsable et prendre votre entreprise très au sérieux. Vous ne pouvez pas prendre les choses pour acquises en pensant qu’ils viendront voir mon film. Je prends donc cette note très au sérieux. Je deviens très responsable maintenant. Quoi que je fasse, ce sera pour tout le monde. Et à partir de là, je peux amener notre cinéma indien à un niveau mondial et rendre notre Inde fière de sa réalisation cinématographique. C’est donc ce que je vais retenir de tout cela. C’est la promesse que j’ai faite à Khan, monsieur, qu’avec Jawan, je ferai passer notre cinéma au niveau supérieur. C’est ce qu’il souhaite également.

Alors, Jawan 2 est-il juste dans votre tête en ce moment ou sur papier également ?

Je n’ai pas encore commencé à penser à ce que sera mon prochain. Je vis juste avec Jawan en ce moment. Je suis juste en train de lire le public et d’évaluer ce que je dois faire pour mon prochain. Je reviendrai sur ce que je vais faire ensuite un peu plus tard.