Atlassian (ÉQUIPE) Q1 2023

Scott Farquhar, co-fondateur et co-PDG de la société de logiciels Atlassian, prend la parole lors d’un sommet sur l’emploi et les compétences au Parlement le 1er septembre 2022 à Canberra, en Australie. Le gouvernement australien réunit des dirigeants politiques, commerciaux, syndicaux et communautaires au Parlement pour aborder les problèmes auxquels sont confrontés l’économie et la main-d’œuvre australiennes alors que l’inflation et les taux d’intérêt continuent d’augmenter.

Martin Olmann | Getty Images