Atlas, la mère de la mariée dans le Top 10

Y a-t-il des millions de personnes qui détestent regarder des films sur Netflix ?

Deux des films originaux du géant du streaming, le long métrage de science-fiction « Atlas », avec Jennifer Lopez, et la comédie romantique « Mother of the Bride », avec Brooke Shields et Miranda Cosgrove, ont reçu des critiques et des notes d’audience particulièrement médiocres. Mais tous deux ont été parmi les films les plus populaires sur Netflix au premier semestre 2024, selon le dernier rapport de données massif de la société : « Atlas » a enregistré 77,1 millions de vues dans le monde et « Mother of the Bride » 77,7 millions.

Ces mesures les placent tous deux dans le top 10 des films les plus regardés de Netflix au cours des six premiers mois de l’année, ce qui est d’autant plus remarquable que le rapport a mesuré moins de deux mois de visionnage pour ces deux titres : « Mother of the Bride » a fait ses débuts le 9 mai et « Atlas » est sorti le 24 mai.

« Atlas » a un maigre score de 19 % des critiques (sur la base de 110 critiques) sur Rotten Tomatoes, et « Mother of the Bride » est encore plus bas à 13 % (48 critiques). VariétéLa critique de « Atlas » l’a qualifié de « véhicule de science-fiction digne d’un haussement d’épaules » représentant un « retour décevant au genre de projets qui ont maintenu la place de Lopez au firmament d’Hollywood ». À propos de « Mother of the Bride », Variété lui a fait de faibles éloges, le qualifiant de « comédie romantique agressivement inoffensive ».

À titre de comparaison, le film n°1 de Netflix pour le premier semestre 2024, « Damsel », avec Millie Bobby Brown dans le rôle d’une princesse débrouillarde qui doit se battre pour sa propre survie, obtient un score critique pas terrible de 56 %. Le titre n°2 le plus regardé, « Lift », un film d’action avec Kevin Hart, obtient 29 %.

Il est vrai qu’il existe souvent un décalage entre ce que les critiques de cinéma trouvent louable et ce vers quoi le public gravite réellement. Les données de Netflix montrent que, dans ce cas, les mauvaises critiques ne dissuadent pas nécessairement les gens de sélectionner un film à regarder, même s’ils le regardent, peut-être, pour voir à quel point il est prétendument mauvais.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a régulièrement souligné que le service de streaming propose un assortiment de contenus, s’adressant à une grande variété d’intérêts.

« On me demande souvent si nous avons besoin d’autant de films et d’émissions de télévision sur Netflix », a déclaré Sarandos lors de la conférence de la Royal Television Society à Londres cette semaine. « Je réponds toujours par un oui catégorique. Les gens ont des goûts tellement différents et éclectiques qu’on ne peut pas se permettre de programmer pour une seule sensibilité. Il faut tout aimer : les drames prestigieux, les films indépendants, les faits divers, les comédies romantiques, les stand-up, les documentaires et la téléréalité. »

« Fool Me Once », « Bridgerton » et « Baby Reindeer » ont été les séries télévisées les plus regardées sur Netflix au premier semestre 2024

Pour mémoire, voici le top 10 des films sur Netflix, classés par vues, de janvier à juin 2024 :