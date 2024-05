La meilleure façon de décrire le nouveau film de science-fiction enthousiasmant du réalisateur canadien Brad Peyton (« San Andreas », « Rampage ») est de dire que « Atlas » représente le meilleur film de jeu vidéo jamais réalisé pour un jeu vidéo qui n’existe pas spécifiquement. .

Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai pour ce joyau de Netflix, sorti vendredi dernier (24 mai), car la fonctionnalité futuriste de Peyton intègre l’ADN de déjà-vu de jeux vidéo comme « Titanfall », « Mechwarrior » et « Armored Core » – des titres tous verrouillé et chargé de robots tonitruants engagés dans des combats de heavy metal, ou « Pacific Rim », le film de 2013 réalisé par Guillermo del Toro.

Avec une ambiance cinématographique nostalgique des années 90, « Atlas » nous rappelle une époque plus audacieuse à Tinseltown, lorsque les films d’action et d’aventure régnaient en maître avec des intrigues solides et des thèmes ciblés, conçus par des cinéastes intrépides ayant un goût pour ce goût de plaire au public. produit parfait pour le coup d’envoi de la saison cinématographique d’été.

Dans le climat négatif d’aujourd’hui, où l’on se concentre de manière hypercritique sur les pires éléments de tout film, nous sommes ici pour vous dire que « Atlas » est une explosion enrichissante du passé. Il présente des performances impressionnantes de la part de ses acteurs sympathiques, des séquences d’action inspirées et des effets visuels à couper le souffle, dirigés avec confiance par un réalisateur fougueux qui comprend la mécanique à toute épreuve de la structure traditionnelle en trois actes.

L’un des puissants robots des Rangers ICN dans « Atlas ». (Crédit image : Netflix)

Après une configuration rapide, nous commençons en 2071, après que la Terre ait été décimée par un soulèvement de l’IA orchestré par le terroriste androïde Harlan (Simu Liu), dont le passé est lié à un analyste de données de premier ordre nommé Atlas Shepherd (Jennifer Lopez). Harlan fuit la Terre vers la planète GR-39 dans la galaxie d’Andromède, où il se retrouve finalement 28 ans plus tard. Une mission de recherche et de destruction est organisée par les commandos de l’ICN, avec Lopez qui la suit en raison de ses anciennes associations avec cet humain artificiel voyou créé par sa mère scientifique (Lana Parilla) chez Shepherd Robotics.

En partant avec une équipe de forces spéciales agitée dirigée par le colonel Elias Banks (Sterling K. Brown), Lopez doit survivre en formant un lien avec la personnalité d’interface de son robot de combat appelé Smith (Gregory James Cohan), pour tenter de la vaincre. aversion pour les IA afin d’appréhender et de détruire Harlan avant qu’il ne puisse revenir pour une deuxième frappe pour anéantir l’humanité.

La conception détaillée de la production ici est suffisamment soucieuse pour vous permettre de fouiller un peu, mais sans jamais sacrifier l’histoire, le rythme et le personnage. Il y a une trame narrative forte à l’œuvre dans « Atlas », associée à de véritables enjeux émotionnels si vous lui laissez la chance d’exercer son charme et sa magie.

« Jennifer a lu la version initiale et elle l’a trouvé émouvant et très engageant », a déclaré Peyton à Space.com. « Ces types de films [are] ce que j’aime faire. J’aime la construction du monde. J’adore l’action-aventure. Fondamentalement, tout ce que je fais est comme un film d’aventure, il est simplement enveloppé dans un sous-genre différent. Cela a à voir avec le fait d’avoir grandi dans les années 90, quand Lucas, Spielberg, Cameron et Ridley Scott étaient tous à leur meilleur niveau. »

Simu Liu incarne Harlan, le terroriste de l’IA, dans « Atlas ». (Crédit image : Netflix)

Outre le formidable quatuor de stars pleinement investies dans Jennifer Lopez, Sterling K. Brown, Mark Strong et un Simu Liu particulièrement sinistre, un autre ajout notable au casting est l’acteur britannique Abraham Popoola, qui offre une performance imposante dans le rôle de Casca, le brutal exécuteur de l’IA de Harlan. Vix.

« Atlas » est un film magnifique, et l’une des raisons en est la cinématographie scintillante de son directeur opérateur nominé aux Oscars, John Schwartzman. Dire que ce vétéran a un CV impressionnant serait un euphémisme, car sa sorcellerie cinématographique a honoré des superproductions comme « The Rock », « Armageddon », « Pearl Harbor », « Seabiscuit », « The Amazing Spider-Man », » Dracula Untold », « Jurassic World », « Star Wars : L’Ascension de Skywalker » et « Jurassic World : Dominion ».

« J’ai vraiment adoré travailler avec John et je pense que lui et moi finirons par réaliser de nombreux projets ensemble », a déclaré Peyton. « Il est la bonne personnalité pour moi en termes de cinéma créatif et très connaisseur et de comment rendre les choses dramatiques et ancrées. Il était un partenaire tellement créatif parce qu’il a rapidement adhéré à l’idée que je voulais que le film soit réel et vécu. » – et un peu dur par endroits. Je l’ai vraiment mis au défi, et il voulait vraiment me tuer certains jours. Lui et Barry Chusid, le décorateur, ont dû travailler dur. et cela signifie que de nombreux éclairages pratiques ont été conçus dans les décors. »

Jennifer Lopez est attachée à une machine mécanique mortelle dans « Atlas ». (Crédit image : Netflix)

Entre les éraflures acier sur acier, « Atlas » tombe sur des moments plus boueux et clichés en essayant de décider si l’intelligence artificielle est toujours quelque chose d’immensément bénéfique, suffisamment inoffensif ou une bête technologique en évolution pour être craint. Cependant, appeler le film une formule revient à mettre de côté la vérité indéniable selon laquelle les téléspectateurs peuvent toujours profiter d' »Atlas » comme d’une évasion inoffensive avec un aperçu prévisible de thèmes d’IA d’actualité qui ne semblent pas trop lourds ou pesants.

« Je suis très conscient que je n’ai fait qu’effleurer la surface du personnage d’Atlas et qui est cette personne », a ajouté Peyton, interrogé sur une suite potentielle. « En fait, je pense qu’Harlan est un peu incompris et j’aimerais explorer davantage sa version de l’histoire. J’ai commencé à noter des idées dans un plan alors que je terminais le film. J’adore le monde entier de ces ARC. les costumes, l’ICN et les Rangers, ne serait-il pas si cool de voir une école « Top Gun » pour les gens essayant de devenir Rangers ? Cela serait une raison suffisante pour que je retourne dans ce monde.

À moins que vous ne soyez le genre de cinéphile caustique qui aime démolir tout effort cinématographique honnête, il n’y a rien de mal à se lancer dans l’aventure carnavalesque d' »Atlas », qui rappelle des classiques comme « Aliens », « Terminator 2 » et « The Matrice. »