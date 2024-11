Atlas contre Monterrey : interdiction de jouer

Comme une vérification du feu et l’une des dernières appels si vous souhaitez mesurer à moins de 100% le play-in, cela sera également pour les Rojinegros del Atlas le jour de la journée à 19h00, lorsque vous visitez les Rayados de Monterrey.

Les derniers trois s’engagent à zéro pour une partie des objectifs de Beñat San José qui passe le test d’un tournoi moyennement acceptable, et avec celui qui a déjà fait des points importants sur le chemin, la classification des Zorros est en ville.

Atlas a ouvert la journée dans le dixième site de la table générale, le dernier pour classifier le play-in, de là l’urgence d’obtenir les trois points à Monterrey.

Sans embargo, pour les Zorros ne seront pas pour n’importe quel sencillo, car ils s’opposeront à un des rivaux avec les noms les plus puissants de toute la ligue et qui sont situés dans la partie haute du classement général. Les régions sont quatre sur la table avec 25 points et, à ce moment-là, vous avez votre bole direct vers la liguilla, mais vous avez une partie plus grande.

Et si des complications se trata, Atlas est l’un des équipes qui ont le plus obtenu de bons résultats de visiteur, ainsi que les sites de rencontres qui se sont disputés hors du stade Jalisco, en solo, ils ont gagné deux, en plus d’un par de empates et de trois descalabros. En la cuota de goleo tampoco gozan de buenos dividendos, ya que suman nueve goles a favor, por 14 en contra.

Son 90 minutes sont cruciales pour le monde universitaire, qui recherchent les trois premiers points dans cette double journée, et la cual buscarán sumar la major cantidad de unidades, même pour sa mauvaise fortune, en plus de s’affronter à Monterrey à la fin de la semaine, ils verront leurs visages avec Cruz Azul les étoiles et avec Nécaxa en el cierre del torneo.

Secos dans le Nord

Visiter la maison des Rayados a toujours eu un résultat compliqué pour l’Atlas, peut-être Lors de ses derniers compromis en visitant la région, les Zorros ont été marqués en une seule occasion dans le Gigante d’Acero, lors d’un match pour un match à l’ouverture 2020.

Lors de ces visites, Atlas a trouvé en trois occasions et a igualado dans les trois restantes.

Pour aggraver la crise, le quartier rouge a accumulé 308 minutes sans annoter dans la présente Ouverture 2024 ; Le dernier jour de fête a eu lieu à la minute 52 du match de la journée 11 avant Guadalajara.

Lignes d’alimentation

Monterrey

Portero

Défenses

14. Érick Aguirre

33. Jean Médine

4. Victor Guzman

3. Gérardo Arteaga

Médios

8. Olivier Torres

10. Sergio Canales

29. Lucas Campos

204. Iker Fibres

Delantéros

30. Jorge Rodriguez

7. German Berterame

DT. Martin Demichelis

Atlas

Portero

Défenses

6. Édgar Zaldivar

2. Martin Nervo

5. Mathéus Doria

14. Luis Reyes

Médios

7. Raymundo Fulgencio

29. Aldo Rocha

18. Jeremy Marquez

17. Rivaldo Lozano

Delantéros

15. John Murillo

192. Jésus Serrato

DT. Beñat San José