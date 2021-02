Atlantic City peut-il récupérer? Il faudra peut-être plus que faire sauter l’hôtel Trump

ATLANTIC CITY, NJ – Lors d’une journée de plomb la semaine dernière, Lesley Kittler de Fair Lawn, New Jersey, s’est rendue dans cette ville au bord de la mer pour jouer un peu au poker, peut-être tenter sa chance aux machines à sous aussi.

Mais assez tôt, elle s’est retrouvée à regarder dans l’héritage creux de casino de Donald Trump.

Alors qu’un vent de coupe à os balayait l’Atlantique agité et traversait une promenade en grande partie déserte, Kittler a admiré les restes en lambeaux de l’ancien Trump Plaza Hotel and Casino. La tour du casino a explosé mercredi – un événement qu’Atlantic City considérait comme une attraction touristique et une source d’argent, les spectateurs achetant des points de vue dans un aéroport voisin pour 10 $ la voiture.

«C’est excitant», a déclaré Kittler, 41 ans, une ancienne vendeuse de cosmétiques Mary Kay. «Mais c’est comme si un morceau d’histoire, un morceau de vie, descendait dans les tubes.»

Autrefois une pièce maîtresse scintillante de la promenade d’Atlantic City avec le nom de Trump clignotant dans les lumières alors que les automobilistes se rendaient en ville, la tour de l’hôtel-casino fanée ressemblait à un épi de maïs à moitié mangé – les fenêtres de la tour ont disparu depuis longtemps et ses meubles vendus ou jetés à la poubelle .

Alors que Kittler se tenait sur la promenade, le seul signe de vie dans la tour était une équipe d’experts en démolition effectuant des contrôles de dernière minute sur la série de charges de dynamite qui ont transformé le bâtiment en poussière.

Le fait que l’explosion ait eu lieu le mercredi des Cendres, le premier jour de la période de réflexion et de repentance du Carême, lorsque les chrétiens se souviennent que leur propre corps reviendra un jour à la «poussière», n’était qu’une des ironies.

L’autre est qu’Atlantic City voit une chance dans la destruction du dernier casino de Trump là-bas pour redéfinir son image – encore une fois.

«Nous devons tourner la page», a déclaré le maire d’Atlantic City, Marty Small, au réseau USA TODAY et à NorthJersey.com. «Nous devons récupérer notre mojo.»

Entrez Trump

Mais qu’est-ce que le mojo d’Atlantic City, de toute façon?

Essayer de façonner – et re-fashion – une sorte d’image d’elle-même fait autant partie de l’héritage d’Atlantic City que la tire d’eau salée, le Miss America Pageant et un «Diving Horse» plongeant dans les vagues depuis le Steel Pier.

Autrefois station familiale pour la partie médiane peuplée de la côte Est dans la première moitié du XXe siècle, la ville s’est effondrée dans les années 1960 alors que les compagnies aériennes commerciales propulsaient la classe moyenne américaine en plein essor vers d’autres lieux de vacances.

Puis vint une renaissance. Lorsque les casinos ont ouvert à la fin des années 1970, Atlantic City a explosé, enfermé dans un monopole sur les jeux de hasard sur la côte Est. Des centaines de bus du nord du New Jersey, de New York et de Washington, DC, roulaient chaque jour, remplis de joueurs de machines à sous et de requins de cartes, dont beaucoup étaient des seniors.

Trump est rapidement entré en scène, ouvrant finalement quatre casinos. Mais au début du 21e siècle, avec Trump coincé par la dette et la faillite et des dizaines d’autres États autorisant l’ouverture de casinos, la fortune d’Atlantic City a de nouveau glissé. Les revenus des casinos ont chuté de 5,2 milliards de dollars en 2006 à 2,9 milliards de dollars en 2013.

Cinq casinos fermés. Et après que les revenus des jeux de hasard aient atteint 3,3 milliards de dollars en 2019 – en partie grâce aux paris en ligne – la pandémie de coronavirus a de nouveau frappé la fortune d’Atlantic City.

Les neuf casinos restants de la ville ont été contraints de fermer en mars. Ils ont rouvert en juillet, mais le mal était fait.

Avec autant de croupiers de blackjack, de cuisiniers, de barmans et d’autres employés de casino sans emploi, le taux de chômage de la région est passé à 24%. À la fin de 2020, les revenus des casinos d’Atlantic City avaient chuté de près de 17%, selon les chiffres de l’industrie.

Atlantic City peut-il récupérer?

Cette relation de montagnes russes avec les casinos se montre maintenant dans les rues d’Atlantic City de manière déprimante.

Alors que les casinos eux-mêmes apparaissent toujours comme des aimants scintillants pour les joueurs potentiels, les quartiers voisins abritent des magasins qui annoncent «de l’argent contre de l’or». Les hommes sans-abri se rassemblent au coin des rues à la recherche de cadeaux de joueurs remplis de gains.

Près de 40% des 39 000 résidents d’Atlantic City vivent dans la pauvreté. Le revenu médian de la ville de 29 000 $ représente moins de la moitié de celui du comté voisin de l’Atlantique.

Ce n’est guère une nouvelle réalité à Atlantic City. Même lorsque les casinos regorgent de profits, leurs quartiers pataugent.

Aujourd’hui, l’extrémité nord de la ville, qui abritait autrefois des maisons délabrées et centenaires, est toujours en cours. De nombreuses vieilles maisons ont été démolies et remplacées par des appartements scintillants. Mais beaucoup trop de blocs semblent être des villes fantômes, avec de vieilles maisons entourées de terrains vagues.

Un tel paysage peut-il être corrigé?

Si c’est le cas, comment?

Steven Perskie, qui vit à seulement quelques kilomètres au sud d’Atlantic City à Margate, a déjà entendu ces questions. En tant que membre de l’assemblée de l’État et sénateur dans les années 1970, Perskie a aidé à rédiger une loi historique pour légaliser les jeux de casino à Atlantic City. Après avoir été juge à la Cour supérieure de l’État et chef de cabinet du gouverneur Jim Florio, Perskie a présidé la Commission de contrôle des casinos de l’État. Il a ensuite travaillé pour une entreprise privée qui exploite des casinos fluviaux. En 2018, il a été intronisé au Gaming Hall of Fame.

Maintenant, Perskie conseille le maire Small.

«Les rumeurs de la mort d’Atlantic City sont grandement exagérées», a déclaré Perskie dans une interview.

Ce qui lui donne l’espoir maintenant, c’est que ce qu’il définit comme les principaux constituants d’Atlantic City – les résidents, les responsables de la ville, le gouvernement de l’État, les casinos et les entreprises autres que les casinos de la ville – sont «tous sur la même page».

Perskie envisage la ville attirer bientôt de nouveaux investisseurs car elle transforme également ses deux principales artères commerciales, les avenues de l’Atlantique et du Pacifique. Il dit également la prise de contrôle des opérations d’Atlantic City par des représentants de l’État, un mouvement de confrontation par le gouvernement d’alors. Chris Christie, il y a cinq ans, est devenu davantage une relation de confiance et de travail.

Mais la clé pour redresser la ville, disent de nombreux observateurs, consiste à attirer de nouveaux investisseurs financiers avec des divertissements non liés aux casinos tels que des parcs d’attractions et des théâtres.

«Ce que nous avons fait au début des années 1970 a fonctionné pendant un certain temps jusqu’à ce que le monde change», a déclaré Perskie. «Ensuite, cela a fonctionné à nouveau à la fin des années 2000. Puis ça a changé. Maintenant, Atlantic City doit s’adapter. »

Flirter avec la grandeur

James Hughes, ancien doyen de l’École de planification et de politique Edward J. Bloustein de l’Université Rutgers du New Jersey et auteur de «The Atlantic City Gamble», indique que les logements améliorés sont la clé du renouveau de la ville. Un autre facteur, a déclaré Hughes, est de trouver un moyen d’attirer une nouvelle génération de joueurs à mesure que la génération du baby-boom vieillit.

Ce n’est pas facile, prévient-il.

«Atlantic City a beaucoup de concurrence», a déclaré Hughes. «Peut-il se distinguer? Je ne sais pas comment il se distinguerait.

Au cours de la prochaine décennie, Hughes a prédit qu’Atlantic City pourrait faire face à une autre lutte économique plutôt que de se prélasser dans un regain de liquidités.

«Il va probablement se débattre comme c’est le cas aujourd’hui», a déclaré Hughes.

Michael Pollock, ancien journaliste et auteur de «Hostage to Fortune: Atlantic City and Casino Gambling», qui a examiné l’impact du jeu, a déclaré qu’il ne pensait pas que la ville devait se redéfinir. Il a juste besoin de «raviver ses progrès».

Pollock, qui est maintenant directeur général d’une société de conseil en casino, a déclaré qu’Atlantic City pouvait encore retrouver sa place de Mecque sur la côte Est des joueurs. «Atlantic City a toujours eu ce flirt avec la grandeur», a déclaré Pollock. «Cela n’a jamais été possible.»

Joe Schwabe a déjà ressenti ce sentiment de grandeur avec Trump – en particulier le Trump Plaza Hotel and Casino qui a explosé la semaine dernière.

Schwabe, un ancien employé des postes à Philadelphie, a déménagé à Atlantic City il y a 12 ans et travaille maintenant comme guide de promenade pour les touristes qui peuvent avoir besoin d’un itinéraire. Son titre officiel: «ambassadeur» de la State Casino Investment Redevelopment Authority.

Il a joué ici et là à la Plaza – jouant principalement aux machines à sous, puis avec seulement 20 $. Mais il est venu admirer Trump pour son sens du spectacle, en particulier en organisant des matchs de boxe de haut niveau à Atlantic City.

Maintenant, Schwabe voit la Plaza comme un rappel d’un pari raté de Trump.

« C’est tellement triste », a déclaré Schwabe, debout devant la porte principale du casino alors que Levon Helm de The Band gloussait la ligne « Meet me tonight » de Bruce Springsteen « Atlantic City » à plusieurs reprises à partir d’un haut-parleur.

À quelques pâtés de maisons de l’hôtel de ville, le maire Small n’a aucun regret d’avoir approuvé les permis de démolition qui ont fait tomber la Plaza. De la poussière de la Plaza, Small voit un avenir ensoleillé pour sa ville.

«Nous sommes l’histoire de retour ultime», a-t-il déclaré. «Nous nous réinventons toujours.»

Mike Kelly est un chroniqueur primé pour NorthJersey.com.