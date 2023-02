Atlanta United signe l’attaquant grec Giakoumakis du Celtic

Giorgos Giakoumakis rejoint Atlanta United après moins de deux saisons au Celtic. Craig Foy/Groupe SNS via Getty Images

Atlanta United a finalisé la signature de l’attaquant grec Giorgos Giakoumakis du Celtic, champion d’Ecosse, ont annoncé mercredi les clubs.

Le joueur de 28 ans coûtera à Atlanta des frais d’environ 5,2 millions de dollars et sera l’un des trois joueurs désignés d’Atlanta après avoir signé un contrat jusqu’à la saison 2026. Il avait déjà été lié à un passage aux Urawa Red Diamonds de la J-League.

“Giorgos est un joueur qui est sur le radar du club depuis un certain temps et nous sommes ravis de l’amener à Atlanta”, a déclaré le vice-président et directeur technique d’Atlanta. Carlos Bocanegra a dit.

“C’est un attaquant puissant qui aime entrer dans la surface et marquer des buts. Il joue avec une grande intensité, travaille dur et c’est quelqu’un qui, selon nous, aidera l’équipe à la fois en attaque et en tête de ligne défensivement. Nous sommes ravis d’accueillir le ramener au club et l’intégrer dans l’équipe.”

Giakoumakis devrait remplacer Josef Martinez, dont le contrat a été annoncé le mois dernier avant de rejoindre l’Inter Miami. L’utilisation par Atlanta de leur seul rachat autorisé hors saison d’un contrat garanti a ouvert un espace salarial et une place de joueur désignée sur la liste d’Atlanta.

Martinez a atteint un statut légendaire à Atlanta, menant l’équipe à la Coupe MLS en 2018 au cours d’une année au cours de laquelle il a remporté les prix MVP et Golden Boot de la ligue, avant de lutter pour retrouver la forme après une déchirure du LCA au début de 2020.

Giakoumakis sera désormais chargé d’aider Atlanta à revenir en séries éliminatoires après avoir raté les séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans en 2022.

Après avoir passé trois ans avec l’AEK Athènes, Giakoumakis a rejoint le VVV-Venlo aux Pays-Bas où il a connu une première saison époustouflante et a terminé meilleur buteur de l’Eredivisie avec 26 buts en 30 matchs.

Cette forme lui a valu d’être transféré au Celtic, où il a marqué 13 buts en Premiership écossaise pour aider les géants de Glasgow à remporter le titre. Giakoumakis n’a commencé que quatre matches de championnat cette saison, mais a quand même réussi à marquer six fois et a également marqué un but en phase de groupes de la Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk.

Au niveau international, Giakoumakis a marqué deux buts en 11 matches avec la Grèce.