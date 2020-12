ATLANTA: Malgré une saison décevante, Atlanta United jouera en Ligue des champions de la CONCACAF pour une troisième année consécutive en 2021.

Le Conseil de la CONCACAF a approuvé une demande de la Fédération américaine de football d’attribuer à Atlanta une place dans le championnat continental à 16 équipes en tant que titulaire actuel de l’US Open Cup, a annoncé l’équipe samedi.

United a remporté la Coupe en 2019, gagnant une place dans la Ligue des champions de cette année. Le club a été éliminé en quarts de finale mercredi par le club mexicain Amrica.

Le tournoi US Open a été annulé en 2020 en raison du coronavirus pandémie, alors Atlanta United reprendra cette place en Ligue des champions. Ils seront rejoints de la Major League Soccer par le champion de la Coupe MLS Columbus Crew, le vainqueur de Supporters Shield Philadelphia Union et les Portland Timbers, qui ont remporté le tournoi MLS Is Back.

Atlanta United a également été éliminé en quarts de finale après avoir remporté sa première place en Ligue des champions en 2019 en tant que vainqueur de la Coupe MLS. Le seul autre club qui reviendra au tournoi pour la troisième année consécutive en 2021 est le Saprissa du Costa Rica.

United sera à la recherche d’une saison de retour après avoir chuté au 12e rang de la Conférence Est et ne pas avoir participé aux séries éliminatoires pour la première fois en quatre ans de la franchise.

Vendredi, le club a annoncé l’Argentin Gabriel Heinze comme nouvel entraîneur.

