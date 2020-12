ATLANTA: Dans l’espoir de recréer le succès de son premier entraîneur, Atlanta United a embauché vendredi l’Argentin Gabriel Heinze pour gérer les Five Stripes, qui ont connu une saison misérable à peine deux ans après avoir remporté le championnat de la Coupe MLS.

Heinze, 42 ans, a passé les deux dernières saisons et plus à la tête de Velez Sarsfield dans la première division argentine. Il deviendra le quatrième entraîneur-chef de l’histoire d’Atlanta United, succédant à l’entraîneur par intérim Stephen Glass.

Heinze a joué sous le premier entraîneur de United, Tata Martino, et devrait revenir au style offensif qui a si bien fonctionné au cours des deux premières saisons de la franchise, menant à un championnat en deuxième année et à une fréquentation record qui était parmi les plus élevées au monde. .

Nous avons largement lancé le filet pour cette nomination importante, et Gabriel est rapidement devenu le candidat n ° 1, a déclaré le président d’Atlanta United, Darren Eales, dans un communiqué. Gabriel est l’un des meilleurs entraîneurs du football sud-américain et nous sommes ravis qu’il ait choisi Atlanta United.

Glass a repris l’équipe en juillet après que Frank de Boer ait été abandonné à la suite de trois défaites consécutives au tournoi MLS Is Back en Floride.

Mais United est allé 4-10-4 sous Glass pour terminer 6-13-4 en championnat, manquant les séries éliminatoires de la Coupe MLS pour la première fois en quatre ans d’existence.

Heinze est devenu le favori pour succéder à Atlanta après avoir guidé Velez Sarsfield vers une troisième place dans la Primera Divisin, composée de 24 équipes argentines, malgré l’une des plus jeunes équipes de la ligue.

Je crois que ma philosophie du football est alignée sur la vision du club et que leur structure et leurs installations sont de classe mondiale », a déclaré Heinze, qui sera officiellement présenté à Atlanta la semaine prochaine.« J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le personnel et le fans et se mettre au travail en 2021.

Après une carrière de joueur qui comprenait 72 apparitions pour l’équipe nationale argentine et des séjours en club à Manchester United, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, Heinze est devenu entraîneur en 2014 avec le club argentin Godoy Cruz. Il a également entraîné Argentinos Juniors à une promotion de la deuxième division du pays.

À Atlanta, il reprend un club qui a atteint la finale de la Conférence Est sous de Boer en 2019, mais qui a chuté après une blessure au genou de fin de saison à l’attaquant vedette Josef Martinez lors du match d’ouverture de la MLS de cette année.

L’équipe a vendu l’une de ses acquisitions les plus chères, Pity Martinez, à un club saoudien après avoir échoué à répondre aux attentes. United a terminé l’année mercredi avec une victoire 1-0 sur le Club Amrica en Ligue des champions de la CONCACAF retardée par une pandémie, perdant la série quart de finale 3-1 au total.

United compte sur Heinze pour redonner du lustre à la franchise.

Depuis que nous avons lancé Atlanta United, notre objectif a été clair de jouer un style de jeu agressif et attentif, a déclaré le directeur technique Carlos Bocanegra. Gabriel s’adapte à ce moule et a un style de jeu dynamique qui s’aligne avec l’identité de notre club.

Suivez Paul Newberry sur Twitter à https://twitter.com/pnewberry1963 Son travail peut être trouvé à https://apnews.com/search/paulnewberry

