Atlanta United limoge Gabriel Heinze de son poste d’entraîneur

Gabriel Heinze a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef de l’Atlanta United FC, a annoncé dimanche le club.

Heinze n’a pas réussi une saison avec Atlanta après avoir été embauché en décembre 2020, terminant son temps avec un record de ligue 2-4-7. Il est allé 2-1-1 avec Atlanta lors du match de la Ligue des champions de la CONCACAF.

L’équipe est sur une séquence de huit matchs sans victoire en Major League Soccer, la plus longue du club depuis qu’il a rejoint la MLS en 2017.

L’entraîneur adjoint Rob Valentino assumera les fonctions d’entraîneur-chef par intérim du club, déclarant dans un communiqué « une variété de problèmes liés à la direction quotidienne de l’équipe ont conduit le club à cette décision ».

« Ce n’était certainement pas une décision que nous voulions prendre à ce stade de notre saison, mais c’était la bonne pour le club », a déclaré le président d’Atlanta United, Darren Eales, dans un communiqué. « Gabi est un entraîneur talentueux et est indéniablement passionné par son métier et le sport du football. Nous lui sommes reconnaissants pour ses services et lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. »

Le mandat de Gabriel Heinze à Atlanta n’a duré que 17 matchs toutes compétitions confondues. Rich von Biberstein/Icon Sportswire via Getty Images

Heinze avait subi des pressions après avoir mis au banc l’attaquant vedette Josef Martinez et l’avoir fait s’entraîner loin du club. Après la défaite 1-0 de samedi contre le New England Revolution, Heinze a parlé des difficultés du club sous lui.

« En ce moment où nous sommes en ce moment, cela me donne envie de continuer à travailler davantage. Je ne veux pas quitter cette voie », a déclaré Heinze. « Pourquoi ? Parce que je le sais. C’est arrivé avant moi. Le chemin était le même et je lui donne tout ce que j’ai, tous les efforts. Laissez-moi vous dire que c’est un bon groupe de joueurs. Peut-être que l’entraîneur est mauvais . Je crois vraiment en ce que je fais et je continuerai à faire de même. »

Heinze a été embauché par Atlanta après le limogeage de Frank De Boer en juillet 2020, Stephen Glass ayant été entraîneur par intérim pour le reste de la saison. De Boer a également connu des difficultés lors de son passage de près de deux ans à Atlanta, qui avait remporté la Coupe MLS 2018 sous la direction de l’entraîneur inaugural Gerardo « Tata » Martino.

Heinze est venu de la direction du club argentin Velez Sarsfield, menant l’équipe à une troisième place au cours de la saison 2019-20. Ses arrêts précédents incluent Godoy Cruz et Argentinos Juniors – ce dernier qu’il a mené à une promotion dans l’élite argentine au cours de la saison 2016-17.

Heinze a remporté de nombreux honneurs au cours d’une carrière de joueur qui l’a vu s’habiller pour Manchester United, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il a remporté des titres de champion d’Angleterre, d’Espagne et de France, ce dernier avec Marseille.