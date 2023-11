Atlanta United force le troisième match avec une victoire 4-2 contre Columbus Crew

Atlanta United a pris soin des affaires mardi avec une victoire convaincante 4-2 contre le Columbus Crew lors du deuxième match de la série.







La série retournera désormais à Columbus pour le match final et décisif de la série afin de déterminer qui se qualifiera pour la demi-finale de la Conférence Est contre le vainqueur de la série entre Nashville SC et Orlando City SC.

Après le retour de Thiago Almada de sa suspension, Gonzalo Pineda est revenu à la formation typique en 4-2-3-1 à laquelle l’équipe est habituée. Le rôle de Lennon en tant qu’arrière offensif en liberté pourrait potentiellement aider Atlanta à créer des surcharges dans les tiers offensifs et centraux.

Le match a démarré avec énergie, les deux équipes utilisant une presse haute et trouvant de l’espace dans le dernier tiers pour se créer des occasions. Atlanta et Columbus sont des équipes qui veulent le ballon, mais ce sont les Five Stripes qui ont contrôlé le match en première mi-temps avec 53,9 % de possession. Atlanta a également réalisé plus de tirs que les Noirs et Or avec quatre sur sept cadrés, contre deux sur quatre pour les visiteurs.

Le nouveau venu de l’année en MLS a fait couler le premier sang à la 38e minute en rencontrant un centre de Brooks Lennon avec une tête puissante. Giorgos Giakoumakis s’était vu refuser plusieurs opportunités par le drapeau de hors-jeu plus tôt dans le match, mais le Grec ne serait pas refusé pour toujours. Son 18e but de l’année a placé Atlanta aux commandes avec une avance de 1-0.

L’avance ne dura cependant que quelques minutes, car un problème de communication au milieu de terrain entraîna un turnover qui permit à Cucho Hernández de tirer au premier poteau de Guzan. Le Colombien compte désormais quatre buts contre les Five Stripes cette saison. Le match était à égalité à 1-1 après 45 minutes de jeu.

Mais les hôtes ne rentraient pas tranquillement aux vestiaires. Une belle séquence entre Saba Lobjanidze et Giakoumakis a permis à Xande Silva de décocher un tir devant Patrick Shulte pour rétablir l’avance dans le temps additionnel de la première mi-temps. L’ailier portugais a sorti un masque de Spiderman pour célébrer son troisième but avec le club alors que les Cinq Bandes terminaient la mi-temps avec une avance de 2-1.

La seconde mi-temps a été marquée par une quantité égale d’action passionnante des deux côtés du terrain et de buts des deux côtés.

Edwin Mosquera a pris une avance de deux buts avec une fusée dans la lucarne après un passe-et-go avec Giakoumakis dans la surface. Le quatrième but de l’attaquant colombien pour les Cinq Bandes a porté le score à 3-1 à la 83e minute.

Le champion du monde d’Atlanta, Thiago Almada, a mis les choses au clair avec un quatrième but à la 88e minute. L’Argentin a mis sa révérence à la victoire avec son 13e but de la saison toutes compétitions confondues.

Le Crew a réussi à en retirer un dans les arrêts de jeu grâce à une tête de Maximillian Arfsten. Le but n’a cependant pas changé le résultat, puisque le coup de sifflet à temps plein a sonné pour sceller la victoire d’Atlanta United.

Atlanta United jouera le troisième match à Lower.com Terrain à Columbus le dimanche 12 novembre.

